La expresión del presidente Moreno, el lunes 6, con ocasión de su convocatoria a un “Acuerdo Nacional”, en áreas en que se requeriría tal acuerdo, fue “Hay que revisar el tema del financiamiento de las campañas políticas. Existe una mentira más grande que una casa, que todos ustedes lo saben (...) Cuando alguien me habla del financiamiento de campaña le digo: si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo (…) O nos decimos la verdad y cambiamos y transformamos una realidad que es absurda”.

Varias cosas pueden entenderse en lo dicho por Lenín Moreno. Preferiría que haga suyo lo que expresó Osvaldo Hurtado, el año 1981, “A veces las palabras van más allá de los conceptos”.



Lo de “todos ustedes lo saben” podría ser un reclamo para que nadie se haga el hipócrita, sobre financiamiento de campañas electorales y de partidos y movimientos políticos.



Lo que no es aceptable en un gobernante o autoridad es aquello de “…si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, porque podría pensarse que lleva implícito asumir que si los demás “se hacen los locos”, no hay por qué complicarse.



Una pregunta: ¿las personas naturales y jurídicas han podido financiar campañas políticas o partidos o movimientos políticos? La respuesta es si, pero debía ser declarado.



En Consulta Popular de 25 de mayo de 1997, en su quinta pregunta, se le pidió a la ciudadanía su respuesta a la interrogante “¿Está Ud. de acuerdo que se fijen límites a los gastos electorales y se establezcan mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados a las campañas electorales?”.



Sufragaron 1 999 776 personas. Por el SI se pronunciaron 862 377 votantes, (49,01%), por el NO 862 377 ciudadanos (21,13%), votaron en blanco 501 253 (12,28%) y los votos nulos llegaron a 716 825 (17,56%) de los que fueron a las urnas. Esto es al casi 30% no le importó votar la pregunta o no definió cómo hacerlo. El 70% y algo más de los votos válidos fue porque existan límites y control del gasto electoral.



En Estados Unidos las donaciones son millonarias, pero no puede haber donaciones secretas. Deben ser publicadas. Es delito ocultarlas. En las elecciones del 20l6 hubieron donantes ecuatorianos para la campañas de Donald Trump y de Hillary Clinton.



En el caso de Alianza País no se habrían declarado las donaciones provenientes de beneficiarios de contratos con el Estado y además se habrían fraguado facturas para que los donantes puedan deducirlas de los impuestos a pagarse. Por eso, se califica los ilícitos de asociación para delinquir, esto es, para cometer varias infracciones, incluyendo falsedades de facturas y evasión tributaria. Eso debe investigarse y sancionarse.

¿Correa sabía de esas donaciones? Él usualmente estaba en todo.