El mito de la Torre de Babel ilustra la conducta reiterativa de los seres humanos –más aún cuando ejercen espacios de poder- de actuar entre confusiones, porque más importante que la realidad parecería que es generar percepciones.

En el libro del Génesis (11:1-9) de la Biblia se relata que ante la ambición de los seres humanos de construir una torre que llegue hasta el cielo, con ladrillos cocidos al fuego unidos con argamasa, no sólo acumulación de piedras, el Señor decidió confundirlos, para ello multiplicó los idiomas y los dispersó por todo el mundo.



Bien por el compromiso del Gobierno Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, por trabajar conjuntamente en el proyecto de Tribunal de Cuentas – iniciativa de la Contraloría- para mayor eficiencia en el establecimiento de responsabilidades. Bien por el acuerdo de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción y de recuperación de activos.



Esperemos decisiones y acciones concretas, hasta ahora muy poco se ha avanzado.



En lo reciente está el compromiso de entrega de los Topic – Telconet al Gobierno de USD 13.5 millones, por ser dinero que podría tener origen ilícito. Para el Gobierno será una entrega en firme – hasta se anuncia en que se gastaría- , para los Topic y su defensa, es sólo una consignación en relación con la investigación que se realiza. ¿Qué será lo cierto?..



En transparencia y en oportunidad para actuar aún hay graves omisiones y deficiencias en el Ecuador. La falta de transparencia no se inicia con el gobierno de Moreno, por eso resulta extraño que no hayan las aperturas del caso, porque cuando tardíamente se conozcan circunstancias que se encubren habrá un traslado de responsabilidades a los del actual gobierno. Faltar a la verdad y encubrir terminan confundiéndose.



En lo económico hay más incertidumbres que certezas. Hay declaraciones optimistas, pero persiste la percepción de falta de dinero, con atrasos en los pagos del sector público, que se trasladan a los sectores privados, de riesgos empresariales, de caída del empleo, agudizando la desocupación. Puede ser que el último endeudamiento de bonos sea lo mejor que pudo obtener el gobierno, pero no se percibe como parte de un plan hacia la estabilidad y el crecimiento de la economía, sino como oxigenación temporal, ante el cuasi ahogo por la iliquidez en que se encuentra el gobierno.



Deben transparentarse los estudios y planes de inversión que deben cumplirse para alianzas públicas – privadas en que activos del sector público sean administrados por empresarios privados. Privilegiar vía “dedazo” sería inadmisible.