Lento acuerdo con el FMI

El Gobierno está por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es cuestión de pocas semanas y dependerá de las medidas que se comprometa a implementar durante el tiempo que le queda.



Buena parte de ese paquete de medidas ya fue esbozado en agosto del año pasado, cuando se presentó el Plan de Prosperidad 2018-2021. Ahí, el Gobierno comenzó a dar forma a dos anuncios que se habían quedado solo en el discurso. El primero, que el sector privado sería el motor del crecimiento económico y, el segundo, que el tamaño del Estado tendría que achicarse.



Ambos ofrecimientos no se podían llevar adelante porque no existía coherencia entre el anuncio y las acciones oficiales. Por un lado, el Presidente proponía un giro a la derecha y, por el otro, encargaba el manejo económico a funcionarios que mantenían el timón hacia la izquierda.



Al cabo de un año en el poder, y ante la falta de un plan económico creíble, el Gobierno entregó el timón del manejo económico al sector empresarial. Y para darle fuerza puso a uno de sus representantes a cargo.



Así nació el Plan Prosperidad, que no llega a ser un plan económico, aunque contiene una serie de acciones que el Gobierno se compromete a realizar hasta el 2021, con el objetivo de “sanar la economía” luego de una década de desbarajuste fiscal.



Las 11 medidas del Plan Prosperidad confirman el giro a la derecha, pero también incluye cuatro acciones para proteger a los más vulnerables. “Lo prudente es producir con la derecha y repartir con la izquierda”, decía el Presidente sobre el plan, que empezó a aplicarse el mismo mes de agosto con la “actualización” del precio de la gasolina súper. A finales del año pasado continuó con la reducción del subsidio para las gasolinas extra y ecopaís.



Aunque el Plan no incluía revisar el precio del diésel para transporte, un sector del Gobierno lo puso en la agenda, pero las presiones de los transportistas hicieron que esa iniciativa quedara sin piso.



El Plan también propone disminuir el tamaño del Estado, para lo cual anticipó una reducción en el número de instituciones públicas: 20 en total, entre ministerios, secretarías, institutos y agencias.



Lo anterior implicaba bajar el número de servidores públicos, pero al finalizar el año aumentó la burocracia, lo cual deja ver las dificultades políticas, legales e institucionales para cumplir lo ofrecido.



El Gobierno también comenzó el proceso de “optimización” de las empresas públicas que, según el Plan Prosperidad, abarcará la administración de la telefónica estatal (CNT), Flopec, Tame, Correos del Ecuador y Ferrocarriles del Ecuador.



Además, se están evaluando otros activos estatales que puedan generar ingresos, entre ellos están: Paute Integral, Red Nacional de Transmisión Eléctrica y Coca Codo.



Hasta ahora, las medidas del Plan son buenas señales, pero insuficientes. El FMI espera “pasos políticos decisivos” para llegar a un acuerdo con el Gobierno.