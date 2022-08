Legislatura sin presidentes

Como si el deterioro de la Asamblea Nacional ante la opinión pública fuera poco, se da un caso increíble: en la galería de presidentes de la Legislatura que se conserva en un salón del Palacio Legislativo faltan algunos retratos de presidentes de la década de 1940 y también de los últimos. Descubrí este hecho cuando, para editar las memorias del Dr. Mariano Suárez Veintimilla, en abril de 2018, necesitamos una foto de su retrato en el Palacio, pero no se encontró.

Luego pude establecer que faltaban, además del de Suárez Veintimilla, los de Manuel Agustín Aguirre y José Rafael Bustamante. Con la ayuda del entonces asambleísta Luis Fernando Torres, logramos que se hiciera una búsqueda de esos retratos, que me constaba existían, porque fueron elaborados el 2004, por iniciativa de una comisión de la que formé parte, cuando los originales se perdieron en el incendio de edificio.

Averiguamos a los responsables de las bodegas de la Asamblea, pero no dieron razón de los cuadros. Un antiguo funcionario indicó que estarían en una bodega del Archivo-Biblioteca, pero la directora dijo que no estaba allí, que solo había un cuadro, que no se sabía de quién era. A la brava entramos a la bodega y descubrimos que el supuesto anónimo era Manuel Agustín Aguirre, y que allí estaban también los de Suárez, Bustamante y uno de Carlos Julio Arosemena Monroy, embodegados por más de 15 años sin que nadie haga nada.

Solicité que se enmarcara los cuadros y se los colocara, ofreciéndome a colaborar, ad honorem, para su correcta ubicación porque había elaborado una lista cuidadosa de titulares de la legislatura. Pero, pese a que me entrevisté con dos presidentes, una presidenta de la Asamblea e infinidad de funcionarios, no se logró que se enmarcaran los cuadros (a un costo de USD 130 cada uno), peor aún que se los colocara. Y así siguen las cosas cuatro años después, sin que se haga nada, cuando en el Salón de los Presidentes se realizan actos todos los días. ¿Corregirá esa anomalía el presidente actual?