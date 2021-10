Ladran, Guillermo ……..

“Ladran Sancho, señal de que avanzamos”, célebre frase de Miguel de Cervantes puesta en labios del Quijote hace más de 400 años (según algunos apócrifa), resulta oportuna en momentos en que ciertos personajes censuran el trabajo y propuestas del presidente Lasso. Ser líder no es fácil, lo fácil es reclamar, criticar y ofender. Un líder sabe que está sometido al escrutinio público, a la observación permanente y a la crítica de la oposición, sin embargo, muchas veces se confunde oposición con ataque, agresión y escándalo.

Complejo escenario nacional el que debe enfrentar el Gobierno, violencia e incoherencia de quienes administraron mal el país y hoy viven prófugos, de quienes fungieron como amigos mientras aspiraban parte de la troncha de otros tiempos, de quienes incendiaron Quito y que por efectos de la politización de cierta parte de la justicia se pasean campantes. Decir que el país no firme acuerdos con el FMI, que mantenga los subsidios a los combustibles, pretender que Ecuador logre el desarrollo en cuatro meses de gobierno, criticar los acuerdos internacionales, va más lejos de la ignorancia técnica, refleja el egoísmo y la envidia, las ambiciones y la miopía de sus limitaciones y carencias. No hay, no hubo altruismo ni objetivo país. Sus discursos y perversas peroratas solo buscan manipular y utilizar el poder para sus fines, y por hoy desestabilizar al Estado y al Presidente porque no aceptan que haya llegado donde ellos no alcanzan.

Renunciar a la tranquilidad familiar, trabajar por el bienestar colectivo, tolerar recriminaciones absurdas, muestran sin lugar a duda patriotismo por parte del presidente Lasso, pero también fortaleza para soportar los dardos y ataques con que se quiere desconocer los logros y éxitos obtenidos en el transcurso de su vida y hoy en el poder. La miseria de la condición humana hace difícil aceptar los ascensos y triunfos de los semejantes y menos tratándose de rivales políticos.

Firmeza, seguridad y cultura en el ejercicio de su función ha demostrado el Presidente ante la grosería, las provocaciones y los desplantes de sus opositores; sin embargo, desde el análisis FODA hay más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas: el reconocimiento del éxito en la vacunación, el acercamiento con el FMI para solucionar problemas fiscales, la eliminación del ISD para incentivar el turismo, el combate frontal a la corrupción y sobre todo el respaldo a su gestión demostrado a través de los medios de comunicación y redes sociales por parte de la gente consciente y honrada, son entre otros, factores que avalan su gestión y consolidan su posición de gobernante serio y demócrata. No se asuste Presidente que, “La virtud más es perseguida por los malos que amada por los buenos”, como diría también el magistral Cervantes. Siéntase confortado por tener el respaldo de más de cuatro millones de ecuatorianos, que el 11 de abril pasado confiamos en usted para combatir la corrupción y con el ejercicio del poder restaurar el país. ¡Vivala Patria!