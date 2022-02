La prioridad de la memoria

El más importante repositorio documental ecuatoriano lo debemos a la iniciativa privada. En 1929, el padre Aurelio Espinosa Pólit lo estableció para conservar las publicaciones hechas en el país; más de medio millón de ellas se han reunido desde entonces en la Biblioteca Ecuatoriana, a cargo de una fundación creada por la Compañía de Jesús, que ocupa el viejo edificio del noviciado jesuita en Cotocollao y lleva el nombre de su fundador.

Ahí se preservan publicaciones periódicas, hojas sueltas, mapas y la más amplia colección de libros impresos en el Ecuador a partir del siglo XVIII. Esto incluye periódicos, revistas y textos oficiales que no poseen ni los entes públicos que los produjeron y que, muchas veces, desecharon como papel viejo.

Hablamos, entonces, de nuestra memoria histórica, y eso no es cualquier cosa; debería estar en la primera línea de preocupación de las autoridades culturales. El Estado lo reconoció en 1995 y estableció, por ley, un aporte anual de 1 500 salarios mínimos vitales para la Biblioteca. Es justo que la desidia estatal a la hora de preservar documentos históricos, se compense financiando a quienes han llenado ese vacío y salvado piezas fundamentales de nuestro pasado.

Pero la ley se incumple, los aportes estatales se reducen y, en el caso del previsto para este año, no llega ni a la tercera parte de lo debido. No se trata de falta de recursos; sin duda la economía del Estado no está como para andar repartiendo plata, pero al momento de fijar prioridades, la memoria histórica debe estar en primer lugar; lo que se hace en la Biblioteca justifica que, a la hora de los recortes, las tijeras apunten en otra dirección.

Pero conviene tener en cuenta que, si el Estado está obligado a contribuir, es tiempo ya de entender la Biblioteca como un proyecto de todos. Un fondo creado con aportes privados, no necesariamente grandes contribuciones, es también una necesidad para sostener una tarea por la que este país debería estar agradecido.