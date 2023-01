La inconsciencia en la filosofía

Es frecuente relacionar la “inconsciencia” con la irresponsabilidad en el actuar. De allí que cuando se desea achacar la falta de compromiso como sinónimo de adeudo en los individuos, se los califica de inconscientes, queriendo significar que quien se conduce irresponsablemente lo hace sin “recapacitar” en debida forma. Este error de apreciación nos lleva a emprender en un análisis de lo que ontológicamente es la irreflexión.

En el “pensar”, para Leibniz (filósofo alemán), intervienen percepciones insensibles – no conscientes – que gravitan en el intelecto generando confusión y angustia… por ende reacciones que los receptores son incapaces de discernirlas. No nos referimos a efectos sicológicos, cuyo campo es más bien médico, sino a bártulos que llevan al ser humano a actuar de manera incomprensible para quienes ven las consecuencias, no los orígenes.

Citemos al inefable S. Freud, quien nos interesa en lo filosófico tras sus teorías sicoanalíticas. Uno de los niveles de la actividad síquica es el inconsciente. Para el austriaco, el inconsciente recoge deseos reprimidos atemporales. Sus hipótesis entrañan un elemento metafísico de resignación ante lo inevitable del inconsciente. Por más que luchemos contra el proceder irreflexivo siempre surgirá aquello que dista mucho de nuestra conciencia.

Para la filosofía, la inconsciencia es el especular sin sujeto. Es una cavilación ajena a factores apreciables u ostensibles en lógica, identificables solo con el “yo interno” que puede ser, de hecho es, un yo-sinrazón, pero “yo” al fin. Relevante rol juega la “voluntad” metafísica, abstracta, propia del ente al margen de lo que ese arrojo pueda implicar en manifestaciones tangibles.

Esa voluntad es libre, emancipada, que no mide obstáculos, pues responde en exclusiva – precisamente – a lo instintivo o involuntario. Lo inconsciente es un querer sin querer; fantasma presente en todo humano, no ligado a creencias, ideologías o convicciones sino a fenómenos que irracionales igual definen a las personas.