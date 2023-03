Se encendió la hoguera. Todos la atizan. Entusiastas lanzan maderas, gasolina y petardos. El fuego se hará cada vez más grande, tanto que quemará a todos, aunque unos terminarán más calcinados que otros.

En el centro de la hoguera se tuesta el presidente, aunque desde antes se venía quemado. En mucho se quemó él solo. No entendió su rol. La experiencia de gerente y propietario de banco no le dio para dirigir un Estado. Bajo una noción dogmática neoliberal ajustó las cuentas fiscales y se olvidó de lo social. Trabajó para su grupo y no dimensionó la gravedad de muchos problemas acumulados. Se peleó con todo mundo y hoy navega en su soledad.

Sí, se quemó él solo, pero también lo quemaron. Su círculo íntimo y sus enemigos políticos. Ahora lo quieren chamuscar y botar. Pero, quemado y todo, todavía vive y legalmente está en el poder.

No es fácil deponerlo. La constitución tiene poderosos candados. Forzar los cerrojos, como ya está pasando, quemará a los incendiarios, incluso a los que intenten encender las calles, ya que, a estas alturas, la mayoría de la gente lo que menos quiere es paralización.

Pero, pongamos el caso de que logren sacar del sillón al chamuscado, ¿Quién se sentará en el desvencijado trono? Varios de los opcionados también están quemados o tienen tremendos rabos de paja que se pueden encender en cualquier rato. Legalmente le tocaría asumir al vicepresidente que no está quemado sino congelado, o, en este camino de forzar la legalidad, podrían sentar al Presidente de la Asamblea, tan o más achicharrada y desprestigiada que el ejecutivo. En tales circunstancias, ¿amainará la hoguera?

Veamos hasta dónde la ciudadanía aguanta esta tormenta de fuego. Un probable escenario es que se contagie, tome la espada flamígera y levante una bandera que diga: “que se vayan todos” o “quememos a todos”. En cualquier caso, para el día después, que quizá sea pronto, tiene que prepararse alguien fresco, no violento, del centro a la izquierda, que saque a este país de las cenizas.