La crisis en El Comercio

Nuevamente me he preguntado si debo mantener esta columna semanal. Los problemas económicos por los que atraviesa El Comercio, las acusaciones que se hacen al actual propietario, el despido de muchos colaboradores, el no pago de las indemnizaciones laborales, salarios atrasados, la no circulación en su versión impresa, algo que no tiene antecedente, reavivaron mis dudas.

Hace más de dos años, en el contexto de la pandemia, por una situación personal muy dolorosa, decidí no dar más entrevistas en medios. Opinar sobre la coyuntura, si se hace de manera responsable, implica estar informado, leer, escuchar, investigar, reflexionar; decidí usar ese tiempo en mi vida personal; esta columna y mis trinos en Twitter han sido los espacios que mantuve para dar a conocer mis opiniones, preocupaciones, quejas, dolores y enojos. El Twitter tiene las limitaciones del espacio y es usualmente un entorno hostil: muchas veces uno encuentra allí opiniones y argumentos inteligentes, ricos intercambios, pero, en la mayoría de ocasiones, lo que existe es odio, enojo, insultos y falta de argumentos. Acepto que la mayoría de los mensajes, incluso los más chocantes, deben ser tomados como una expresión del ejercicio de un derecho, pese a que es molesto que algunas personas usen el anonimato para insultar, acosar, lanzar acusaciones e insultos. En estos años me han dicho que soy de extrema izquierda o de extrema derecha, “facho”, comunista, en fin; asumo que ese un costo que se paga por exponer ideas y opiniones en redes.

El difundir mis ideas en esta columna es diferente. Puedo explicar mi posición, llego a personas que no usan las redes sociales y cuando el diario me abrió sus puertas era un privilegio tener un canal para dar a conocer las opiniones. En todos estos años nunca se me dijo qué escribir o qué callar y sigo valorando este espacio y a sus lectores, por eso seguiré colaborando con la esperanza de que la situación mejore y que este diario cumpla sus obligaciones patronales.