Hago un flan con mi hija; la veo entrar con furia y ganas a la adolescencia.

Me cuenta, mientras cocinamos, que cuando sea grande se va a vivir a Finlandia. Me imagino que es por la nieve o por la aurora boreal.

Ella me explica que no, que es porque es el país más seguro del mundo, que en Finlandia no matan a las mujeres. Dice que lo vio en algún vídeo.

Y yo siento que tiembla el patriarcado, por un lado el dolor de la conciencia de esta pequeña de diez años, que no piensa en volver a Ecuador en donde, desde enero del 2022 más de 206 mujeres han sido víctimas de feminicidio y tampoco quiere quedarse en Kenia donde ni siquiera tenemos cifras de lo que sucede. No cabe siquiera mencionar cifras sobre la impunidad de la que los feminicidas gozan y tampoco acerca de la complicidad de los Estados. Me sorprende y entristece su sabiduría al comprender desde pequeña que el hogar debe ser un espacio seguro, un espacio libre de violencia.

La historia de María Belén y desgraciadamente de tantas otras aquí y allá es parte de nuestras conversaciones en casa, la lucha de las mujeres por sobrevivir es parte de nuestra cotidianidad. Mi hija ha hecho sus propias conclusiones sobre estas luchas y manifiesta su necesidad de seguridad, más allá de la nieve o la noche blanca. Ella al igual que todas quiere vivir en un espacio donde sea permitido vivir, donde ser niña o mujer no signifique estar en vulnerabilidad, no signifique luchar por sobrevivir.

Me conecto, en seguida , con las madres que están en la calle gritando todos los días por sus hijas, con todas las amigas y hermanas que aquí acompaño de formas tan diferentes, quiero ponerme a gritar: ¡Vivas nos queremos!! Y asegurarme de que ni una más!

Vuelvo al flan, casi hemos terminado de hacerlo. Me he tomado un tiempo, antes de recordarle a mi hija que así como hacemos flan a partir de polvos, leche y caramelo, así mismo nosotras, cambiamos el mundo.Yestoy segura de que, ahora, estamos haciendo temblar al patriarcado.