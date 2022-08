El Kichwa y el pensamiento matemático

La forma de contar en kichwa y el uso de la Taptana contribuyen a formar el pensamiento matemático en niños y jóvenes. Las evaluaciones nacionales a estudiantes de educación básica desde hace veinticinco años muestran las dificultades que tienen en aprender matemáticas. La última evaluación realizada por el INEVAL, publicada en 2018 señala que apenas el treinta por ciento alcanza el nivel satisfactorio. Para solucionar esto, las autoridades de educación, han recurrido a estrategias equivocadas como: aumentar días y horas de clase, elaborar currículos complejos, hacer llenar formularios de evidencias a los docentes, etc.

El problema comienza en segundo grado, con la enseñanza memorística y mecánica, de la escritura de los números del 1 al 99 por tramos repetitivos: del 1 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, etc., sin mostrar en forma práctica el concepto de sistema de numeración. El origen de esto está en el molde latino para el conteo oral de las lenguas europeas: castellano, francés, inglés, alemán, etc. En latín se contaba: undecim (once: 1+10), duodecim (doce: 2+10), tredecim (trece: 3+10), etc. No hay sincronía entre lo que se habla y lo que se escribe. En los textos de matemáticas, los estudiantes solo aprenden a dibujar los números a partir del diez.

En kichwa, por el contrario, hay una sincronía entre el conteo oral y lo que se escribe. Se cuenta así: chunka shuk (10+1), chunka ishkay (10+2), chunka kimsa (10+3), etc. La primera representación de las cantidades es con semillas, en las columnas de la Taptana. Se enseña a escribir del 1 hasta el 9 y el 0. Luego, se da dos reglas del código: primero, hacer atados de diez (chunkachina); y segundo, los atados de diez ponerlos en la columna de la izquierda y los sueltos en la columna de la derecha. Con esto, pueden escribir de golpe cantidades hasta el infinito, con una comprensión clara del concepto de sistema de numeración posicional. Así se forma el pensamiento matemático.