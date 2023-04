¿Hay justicia? (1)

En el frontispicio del edificio de la Corte Suprema de Nueva York consta la siguiente inscripción (traducida al español) “La buena administración de la Justicia es la columna más firme de un buen gobierno”

Esas pocas palabras compendian el equilibrio indispensable en el que se debe desenvolver la vida democrática de una nación con la presencia de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, como lo planteó Montesquieu en 1748 en el “Espíritu de las Leyes”.

El poder ejecutivo debe encargarse de la administración y de la conducción del Estado, el legislativo, de la elaboración de leyes y de la fiscalización de la función pública y el judicial debe hacer cumplir las leyes.

Estos pilares fundamentales de la democracia se derrumban: el ejecutivo, excesivamente tolerante, bloqueado e indeciso; el legislativo no ha elaborado leyes, ha dedicado todo el tiempo a encubrir a delincuentes, a conspirar contra el ejecutivo y a homenajear al queso de hoja, a los biscochos, al manjar de leche y a la guayusa. El poder judicial, plagado de jueces y fiscales que benefician a los políticos corruptos y a los delincuentes, con fallos antijurídicos, a cambio de altas sumas de dinero o por temor a las amenazas a su integridad personal o familiar. La nominación de jueces no es la correcta, el Consejo de la Judicatura debe cambiar el método de designación y evaluación con seguimiento periódico a la actuación de ellos; es inaudito que liberen en menos de 24 horas a cabecillas de bandas narco-criminales, que han sido capturados, como resultado de un arduo y costoso trabajo de la policía o que se excarcele a políticos sentenciados, se acorten sus condenas, no se les cobre ni un centavo de las indemnizaciones exigidas y se les devuelva retroactivamente los sueldos no pagados, mientras estaban en prisión. Urge la reestructuración de la justicia, por la sobrevivencia del país deben emprender en ella La Asamblea, las cortes Nacional y Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Háganlo y salven a la patria.