Algoritmos, Inteligencia Artificial y datos masivos comienzan a ser protagonistas silenciosos de decisiones que afectan derechos fundamentales y plantean varios retos, uno de los más críticos es impacto en el sistema de justicia. En este contexto, preparar a quienes administran justicia resulta esencial para garantizar transparencia, equidad y legitimidad.

¿Cómo preparar a quienes administran la ley para un entorno donde los datos son omnipresentes y las decisiones pueden estar influenciadas por algoritmos?

Esta es la pregunta central que abordamos con la Dra. Lorena Donoso Abarca, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Con ella, exploraremos las intersecciones entre derechos humanos, gobernanza algorítmica, impacto de la tecnología en la justicia y la necesidad de formación de futuras generaciones en el uso responsable de herramientas digitales, especialmente en los entornos judiciales.

¿Cuáles son las complejidades de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración de justicia y cómo esta redefine la naturaleza de la prueba y la verdad en los procesos judiciales?

Al respecto, Lorena Donoso señala: “Con esto de los sensores y las cámaras que se han popularizado mucho, es común que la policía porte dentro de su cuerpo o en su ropa una cámara. Sin embargo, si tú piensas, esas cámaras… capturan la realidad de lo que está aconteciendo con la pretensión de saber si está teniendo un buen comportamiento policial o no, ¿cierto? Sin embargo, esas imágenes son llevadas a tribunal sin asegurar necesariamente las cadenas de custodia y hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, esas imágenes no necesariamente son verdad. ¿Sin embargo, como tú las ves en pantalla, tú crees que son verdad? ¿Por qué la imagen construye realidad o genera una idea de realidad? Entonces la pregunta, estamos preparando a nuestros jueces para cuestionarse si aquello que está viendo es real o no.”

¿Cómo se aborda la regulación ética de la Inteligencia Artificial en este contexto? ¿Qué desafíos surgen cuando los algoritmos toman decisiones con impacto en la vida de las personas?

Ante la pregunta, Lorena Donoso responde: “Es un aspecto fundamental. La ética de la Inteligencia Artificial no puede ser un anexo, debe ser un pilar central de cualquier regulación. Los algoritmos, por su naturaleza, no son neutrales, pueden replicar y amplificar sesgos existentes en los datos con los que fueron entrenados. Esto puede llevar a decisiones discriminatorias en áreas como la contratación laboral, la concesión de créditos o la administración de justicia. El desafío es garantizar la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones que los afectan y a poder impugnarlas. No podemos permitir que la decisión final quede en una ‘caja negra’ inescrutable.”

El reto de la Inteligencia Artificial no solo es técnico, también es profundamente humano y ético. ¿Cómo debemos preparar a quienes administran la ley para este entorno?

Lorena Donoso, afirma: “¿Estamos preparando a nuestros jueces para cuestionarse si aquello que está viendo es real o no?” Este problema va más allá de la mera autenticidad de la prueba. Afecta la “confianza pública, a la democracia, al derecho a defensa, al principio de inocencia”. El mayor desafío es desconfiar y fomentar el pensamiento crítico. La Dra. Donoso Abarca lo compara con una lección básica: “Así como nosotros tratamos de inculcarle a nuestros hijos que se laven las manos… también decirle esa imagen que estás viendo ahí no necesariamente es real. Hay que cuestionarse.”

¿Dónde ve usted la diferencia entre automatización e Inteligencia Artificial dentro del sistema judicial?

“Aquí existe mucha confusión. No toda automatización es Inteligencia Artificial. Toda forma de automatización es posible, pero la Inteligencia Artificial implica una toma de decisiones autónoma, basada en datos, que puede escapar al análisis tradicional del juez.”, señala la Dra. Donoso.

¿Qué riesgos observa en el traspaso de la toma de decisiones a los algoritmos?

Un punto crucial de la discusión gira en torno a los sesgos, tanto humanos como algorítmicos. La Dra. Donoso Abarca desafía la noción de la imparcialidad judicial inherente: “Hay autores que… hablan de la Inteligencia Artificial en la justicia. Y él, junto con otros autores, relevan que en realidad los jueces de hoy día pueden ser sesgados. Además, ya está diseñado el sistema para identificar esos sesgos y saber… a quién le voy a dirigir mi causa, sabiendo que unos jueces son más abiertos a ciertos temas que otros”.

La Dra. Donoso, también manifiesta: “Uno de los elementos sustanciales es la supervisión humana. Debe haber mecanismos que permitan identificar sesgos, pues estos a menudo no están en el algoritmo sino en los datos que lo alimentan. Pero también hay que entender que los jueces humanos son tremendamente sesgados. Lo que debemos cuidar es no prolongar ni profundizar los sesgos mediante la tecnología.”

“El riesgo mayor es la desarmonización del sistema jurídico. Si no se regulan bien los datos, si no se certifica su calidad, y si no hay una supervisión humana adecuada, podríamos terminar reforzando los sesgos históricos en la justicia. Por ejemplo, en la justicia criminal tradicional ejercida por humanos en Estados Unidos, es mucho más probable que se condene a una persona latina que a una blanca. Si los datos históricos están sesgados, los algoritmos aprenderán y perpetuarán ese sesgo. La solución no es simple, pero la Dra. Donoso Abarca apunta a la certificación de los datos con los que se entrenan los sistemas de IA como un mecanismo para “limpiarlos de los sesgos tradicionales que representan, al final la prolongación de los sesgos de nuestras sociedades, hacia el sistema automatizado”.

Ante la complejidad de este nuevo panorama, surge la pregunta sobre la estructura misma de los tribunales

La Dra. Donoso Abarca sugiere un camino: “Quizás es tan crítico el cambio de era que estamos viviendo que probablemente los tribunales también tengan que tener un perito informático. Parte del Tribunal que sea un tercero, independiente e imparcial”. Esta idea de tribunales interdisciplinarios, ya existente en Chile en materia ambiental con abogados, economistas y ambientalistas, podría extenderse para abordar los desafíos tecnológicos.

¿Cómo se puede garantizar que los jueces comprendan cuándo es pertinente confiar en un algoritmo y cuándo no?

La Dra. Donoso considera que: “Es esencial que quienes administran justicia estén capacitados para identificar los límites de la tecnología. Deben saber cuándo un algoritmo puede ser útil y cuándo resulta peligroso. Como digo, la clave es la certificación de los datos y la armonización normativa. Si los datos no son confiables, la decisión algorítmica tampoco lo será. Por eso hablamos de la necesidad de una supervisión humana robusta.”

¿Cuál es el papel de la transparencia en este proceso?

Para la Dra. Donoso: “La transparencia es un principio rector. Los algoritmos que se usan en la justicia deben ser audibles y explicables. Las partes tienen derecho a saber cómo se llegó a una decisión y a impugnarla en los casos pertinentes.”

Finalmente, ¿qué consejo le daría a quienes legislan o forman a futuras generaciones de juristas?

Lorena Donoso señala: “Les diría que no tengan miedo a la tecnología, pero tampoco la idealicen. La justicia en la era algorítmica exige una nueva actitud: apertura al cambio, aprendizaje constante y defensa firme de los derechos fundamentales. No podemos permitir que la tecnología desplace los valores del Derecho. La clave es información sobre la existencia de los derechos, también información sobre lo que se hace con tus datos”. Es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de que alguien usó su información para los efectos de adoptar una decisión con relación a usted”.

¿Qué tipo de formación deberían recibir quienes administran la ley para desenvolverse en este nuevo entorno?

La Dra. Donoso, propone que: “La formación debe ser interdisciplinaria. Quienes administran la ley tienen que entender no solo el Derecho, sino también los fundamentos de los sistemas de datos, la lógica algorítmica y los principios éticos de la Inteligencia Artificial. Además, deben saber analizar críticamente cómo se diseñan y aplican estos sistemas.”

La datificación de la sociedad y la creciente adopción de la Inteligencia Artificial exigen una preparación rigurosa y constante de nuestros operadores jurídicos. No se trata de prohibir la innovación, sino de encauzarla con un enfoque ético y humano.

Es imperativo que las facultades de derecho incluyan estas materias de forma transversal y que los poderes judiciales inviertan en capacitación continua y en la conformación de equipos multidisciplinarios. Como sociedad, debemos fomentar el pensamiento crítico y la ciudadanía digital, para no caer en la complacencia de un mundo “datificado” donde nuestras decisiones y libertades puedan ser manipuladas de forma invisible. La incertidumbre es la única certeza en esta era, y solo con una mirada crítica y un compromiso inquebrantable con la primacía del ser humano podremos navegar los desafíos de la justicia digital.

Educar a jueces, fiscales y abogados en la complejidad de las pruebas digitales, en la detección de deepfakes y en el entendimiento de los sesgos algorítmicos es fundamental.

La justicia está en un momento de inflexión sin precedentes. Preparar a quienes administran justicia para un mundo gobernado por datos y algoritmos exige visión interdisciplinaria, formación ética y compromiso firme con la transparencia.

Es momento de repensar la formación de las y los profesionales del Derecho. Construir sistemas judiciales preparados, éticos y justos, capaces de integrar la tecnología sin sacrificar los valores humanos esenciales. La justicia algorítmica será lo que nosotros decidamos que sea; es nuestro deber formar personas capaces de conducirla con sabiduría y responsabilidad.