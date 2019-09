Justicia corrupta

Siempre se ha dicho que la corrupción de la justicia es un mal exclusivo de los países tercermundistas. Las naciones más desarrolladas dan por sentado este hecho y lo usan como una de sus principales puntas de lanza cuando critican, señalan y descalifican los sistemas judiciales de otros países. Sin embargo, la corrupción judicial bajo diversas formas se encuentra tan arraigada en sus sistemas como lo está en el nuestro.

Por ejemplo, la justicia en Florida, Estados Unidos, es considerada la más corrupta de esa nación. La manipulación política, la xenofobia y el propio sistema judicial que premia a los fiscales, investigadores y funcionarios judiciales que logren más condenas con ascensos y promociones, ha provocado que cuatrocientos casos de pena de muerte dictados en ese estado se encuentren bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia por graves violaciones constitucionales. Uno de esos casos es el del ecuatoriano Nelson Serrano, en cuyo proceso se han detectado violaciones de todo tipo, desde ocultamiento de pruebas que destruían la endeble teoría del fiscal y demostraban su inocencia, pasando por desestimación de testimonios oculares claves o pruebas de ADN determinantes, hasta confesiones de los investigadores norteamericanos de soborno de policías ecuatorianos durante el secuestro de Serrano en Quito, en el 2002.



Pero la corrupción judicial en el caso de Serrano va más allá, pues, condenado a pena de muerte sin una sola prueba y por conjeturas circunstanciales, se ha actuado además en su contra no solo con crueldad y ensañamiento, sino también en franca violación de su derecho a contar con asistencia médica básica. Es importante que se conozca que Nelson Serrano ha sido golpeado, maltratado física y psicológicamente, expuesto a temperaturas extremas, impedido de conciliar el sueño y confinado a celdas de castigo para intentar quebrar su voluntad y arrancar una confesión de crímenes que no cometió; pero, además, se le negó durante varios años la posibilidad de tener una dentadura postiza; no se le ha entregado aún los aparatos auditivos pues acusa una sordera grave (hoy solo cuenta con un aparato y no puede acudir a las audiencias en condiciones normales); y, estas últimas semanas en que ha padecido dolores intensos por una afección del nervio ciático, se le ha negado los analgésicos que pudieran aliviarlo. A pesar de todo, Nelson no se ha doblegado, no se doblegará jamás. Tampoco se rendirá su familia, ni siquiera en el peor de los escenarios, que seguramente es el que todos esos funcionarios corruptos esperan de un hombre enfermo y con más de ochenta y un años.



Todavía un recurso en marcha y otro que se entablará en los próximos días. La corrupción puede mover ciertos hilos para retrasar estos procesos, manipularlos y entorpecerlos como han hecho hasta hoy, pero al final la verdad saldrá a flote, bien sea con Nelson Serrano en libertad o con su nombre reivindicado para siempre.