A Trump le va el rollo

Enviar 15.000 soldados a la frontera me parece una medida maravillosa e imaginativa. Si Trump decidiera enviar 50.000 sería ya la apoteosis. Y no digamos si todos dispararan a la vez y migrantes, hombres, mujeres y niños cayeran bajo las balas como muñecos de trapo destripados por la indolencia del niño rico, harto de que le lleven la contraria.

Guste o no este trasiego de la movilidad humana, estemos o no de acuerdo en el salto de verjas, muros y alambradas, lo cierto es que el éxodo masivo de hondureños, guatemaltecos, venezolanos,… deja en evidencia algunas carencias y necesidades que no pueden ser resueltas a golpe de bala. Las fotografías y videos del pueblo en marcha recuerdan el éxodo del pueblo judío a la búsqueda de la tierra prometida. Huían de la pobreza y de la crueldad del faraón, de esa pléyade de déspotas que viven opíparamente mientras su pueblo padece. Hablan, discursean, firman, suscriben, se hacen fotos de familia y, no todos, pero sí muchos, acaban demandados por corruptos, inútiles hasta para robar y guardarse las espaldas. Emigrar es un derecho. Lo fue siempre. Y así se construyó este mundo, mestizo e intercultural. No deja de ser curioso que un descendiente de migrantes se convierta, precisamente, en flagelo de aquellos que sólo han cometido el mismo pecado: buscar un futuro mejor para sí y para sus hijos.



Triste es que Latinoamérica siga siendo, a estas alturas, el patio trasero de los EE.UU. De nada valdrán las balas, separar a los hijos, abolir la ciudadanía por nacimiento (¿se podrá abolir semejante derecho con una orden ejecutiva?) y hacer sufrir a los pobres, mientras los países latinoamericanos se hundan en la cloaca del abandono y de la miseria. Promuevan justicia social, solidaridad y democracia; ahorren balas e inviertan; y promuevan políticas regionales que ayuden a los pueblos a empoderarse de su destino. Bueno sería que, por una vez, intentaran ver la realidad de este lado del muro.



Y cuando los pobres llamen a su puerta hagan lo que el Santo Papa dice: acojan, ayuden, acompañen e integren. No a lo loco, sino de forma ordenada, como quien abre la puerta a hermanos que vienen a ensanchar el horizonte del sueño americano. ¿O no hicieron eso los italianos, irlandeses, latinoamericanos, eslavos y chinos que desde el siglo XIX sostuvieron la economía americana?



Lo cierto es que a Trump le va este rollo anti migrante que, sin duda, le ayudará a mantener la mayoría republicana en las dos cámaras. Eso sí, a golpe de rifle y de xenofobia, una dieta ideal para los intereses del nacionalismo populista de gran parte del electorado americano.



No sé qué pasará cuando los migrantes lleguen a la frontera. Pienso que, después de tanto dolor, ya nada será igual.



Nos acostumbraremos al hecho de que para mucha gente el futuro estará en la carretera.