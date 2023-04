El juicio del circo…

El discutible dictamen de admisibilidad parcial de la C. Constitucional, contribuyendo a la inestabilidad, genera una esperanza al debilitado presidente - sobreviviente del persistente embate y bloqueo dado desde el inicio de su gestión - ya que la causal admitida, desechadas las alimentadas por el medio La Posta, podría en principio, ser desvirtuada. Hace bien el presidente, según lo indicó en la cadena del 2 de abril, en ir a la Asamblea a presentar al país y a registrar en las páginas de la historia, los descargos del caso. El ex Gerente General de Flopec, que alertó de los perjuicios en la contratación, aceptó que cambió de opinión al revocar la terminación unilateral; e incluso -según se indicó en la cadena- recomendando la renovación, lo que sumaría a deslindar de responsabilidad al presidente. Por transparencia, se debe conocer si a consecuencia de la firma de la renovación en el 2022, existió o no perjuicio al Estado, por ende, cabe un informe actual de Contraloría; sumado a que Flopec, habría generado utilidad record dicho año. Llama la atención que algunos asambleístas, sin haber iniciado el juicio, indiquen que votarán por la destitución, dándose una suerte de prevaricato que debilita las columnas de seriedad, objetividad y responsabilidad democrática del proceso, desnudándose las intenciones de aquellos – que poniendo en vilo al país – buscarían tumbar a quien cometió, entre otros, el pecado original de alejarse del PSC, y de no prestarse a un acuerdo con UNES, que pedía a cambio de apoyo legislativo, la comisión de la verdad y la aceptación de la preexistencia de lawfare, con el fin de anular la sentencia en contra de su líder, y allanar su regreso a Carondelet. Por lo visto, salvo un milagro, el país asistiría a una especie de circo con escenografía democrática, ausente de clara reflexión, pero lleno de oscura confrontación, en el que los votos sordos y no las razones probablemente decidirían; así, la suerte y destitución del presidente estaría echada; pero, previo a la censura, si no renunciase, ¿la suerte y disolución de la Asamblea también…?