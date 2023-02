Una de las herencias del correísmo es la Constitución hiperpresidencialista hecha a medida de quien ejercía el poder; si bien algunas reglas ya existían, la colegislación por ejemplo, estas se exacerbaron y, gracias a ello, el presidente Lasso, con todas sus limitaciones políticas, con sus errores de estrategia y debilidad manifiesta, logró que pase su durísima reforma tributaria, porque la Asamblea incumplió el plazo de 30 días que la Constitución establece para el trámite de proyectos calificados de urgencia en materia económica.

Un año más tarde, en un alarde demagógico, la irresponsable Asamblea, que facilitó la vigencia de ley, la derogó a sabiendas que violaban el artículo135 de la Constitución, que otorga al Presidente de la República competencia exclusiva para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.

Como era obvio, la presidencia objetó la ley por inconstitucional la l; la objeción pasó a la Corte Constitucional, que la ratificó, estableciendo algo obvio: se violó una regla de trámite legislativo, socavando el “principio constitucional que atribuye la rectoría de impuestos, la política fiscal y las finanzas públicas a la Función Ejecutiva”.

Lo llamativo es que cuatro jueces constitucionales votaron en contra, arguyendo que el artículo 140 permite a la Asamblea Nacional, siguiendo el procedimiento ordinario, modificar o derogar los cuerpos normativos que entraron en vigor como decreto-ley por no haber sido tratados en el plazo de 30 días.

Esto -dicen- por el “principio democrático” y los “pesos y contrapesos” que deben existir en una democracia, ideas con las que concordamos, pero que en este caso expresaban un ideal y no lo que el texto constitucional establece, porque el “trámite ordinario” se refiere a los plazos, no a la eliminación de la iniciativa exclusiva; esto gracias al hiperpresidencialismo, que mientras la Constitución no se reforme, debe aplicarse y no puede ser cambiada por cuatro jueces bienintencionados.