Huye de los falsos profetas

En “El nombre de la rosa”, Umberto Eco pone en boca de Guillermo de Baskerville estas palabras dirigidas a Adso de Melk, su sobrino y secretario: “Huye Adso de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia y, a veces, en lugar que la propia”. Han pasado pocos años y los ecuatorianos no hemos olvidado la imagen de un iracundo presidente de la República que frente a un grupo de policías amotinados incitaba a que lo maten, que cometan magnicidio provocando, con ello, la muerte de inocentes, la prisión de los no culpables, la convulsión del país. Ese fue el primer capítulo del novelesco invento de un golpe de Estado. Cuánta premonitoria verdad hay en las citadas palabras de Umberto Eco.

La necia actitud de los torpes debería alertarnos siempre. Por ello, no queremos otro 30S, ni otro valiente enajenado que desde el poder promueva la violencia, que actúe con desplantes de pandillero. Cuando gobernar se vuelve grosería, la política se convierte en teatro del absurdo. Ningún pretendido salvador de la patria, ningún mesías, ningún fanático que se auto proclama gran líder y que aspira a perpetuarse en el poder debería ir más allá del límite que la ley y la voluntad popular lo permiten. Convencidos de que son insustituibles, que nacieron para mandar, que cuentan con un rebaño de fanáticos que promueven el culto a su persona, construyen una imagen personalizada del poder.



Borrachos de autoridad proclaman (al igual que Hitler, ese demente) que su régimen permanecerá por siglos. Persuadidos de que el mundo los necesita y admira por los supuestos “milagros” de su régimen, creen que con ellos ha comenzado la historia, niegan el pasado, menosprecian a quienes no aplauden su extravagante conducta, se ríen de la justicia. Al igual que Fidel Castro, no dialogan; al contrario, terminan hablándose a sí mismos en soporíferos soliloquios con los que adormecen a sus invitados. El bienestar que el pueblo tanto espera lo trasladan para un hipotético mañana: el soñado paraíso socialista. Cuando a un pueblo se le ha negado el futuro, lo ilusionan con la machacona monserga revolucionaria, los discursos de “patria o muerte”. El exceso de retórica en política es hipocresía. Mientras tanto, la entidad del Estado se confunde con el mesiánico caudillo. Castro es Cuba; Chávez es Venezuela.



Esta hipostática simbiosis se convierte en objeto de culto. Ningún dogma, secta o partido deben ser dueños de un Estado. Hasta una gitana sabe que el futuro es un tiempo falaz, siempre habrá la disculpa del “ya llegará”. Y es así cómo la mentira se torna necesaria. Y ninguna mentira se sostiene sin violencia. Decía Octavio Paz: “Aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica la cárcel del presente.”