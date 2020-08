La muerte cultural

No hace mucho tiempo estuve con un francés en una conocida librería en un centro comercial. “¡Qué bien que Vásconez esté junto a García Márquez, Borges y Cortázar!”, exclamó. Sin embargo, el extranjero no pudo reconocer otros rostros de la literatura mundial que figuran en el enorme póster que es el principal elemento decorativo del local.

Vásconez es el único escritor ecuatoriano que conocía. Me expresó su admiración por la nouvelle “El Secreto” cuya traducción pudo adquirir en París y que lo enganchó al escritor.

Por supuesto terminé regalándole una copia de “Escribir sobre una línea imaginaria”, el reciente ensayo – de la también francesa Anne-Claudine Morel – sobre la obra del ecuatoriano.



Luego le comenté del poco apoyo que el escritor ha recibido de parte de las autoridades ecuatorianas. Me miró con perplejidad y con ojos de “entiendo, son las desventajas de vivir en un país con poca institucionalidad.”



Estos días se dio otra perplejidad paralela. Amparo Menéndez-Carrión (una persona a quien admiro profundamente, y una científica política destacada a nivel internacional) y Julio Echeverría (gran intelectual ecuatoriano) conjuntamente escribieron una carta abierta donde señalan, “Hacemos referencia a una noticia que no podemos sino calificar de insólita, y que refiere a la selección de la terna para el otorgamiento del ‘Premio Nacional Eugenio Espejo’, en la categoría de ‘Creaciones, realizaciones, o actividades literarias’, selección en la que no fue incluido el escritor Javier Vásconez. Dicha decisión nos motiva a expresar nuestra perplejidad y consternación.”



¿Será que la obra de Vásconez resulta incómoda políticamente porque no canta alabanzas al espíritu puro y emprendedor de los ecuatorianos, y nuestra realidad feliz y prometedora? ¿Estamos dispuestos a premiar a quien es crítico y expone nuestras mezquindades, fragilidades y desazones? O, ¿será que es un galardón que excluye apuestas de innovación literaria, a búsquedas de nuevas texturas, a alejarnos del costumbrismo ya añejo?

Está claro que la obra de Vásconez no depende del Premio Eugenio Espejo para despegar. Pero, yo no estoy escribiendo por ella. Escribo esto por nosotros, por nuestras instituciones. Me duele que este país esté tan quebrado que ni siquiera haya la pericia y la capacidad analítica o el desapego clientelar para reconocer los verdaderos méritos de renovación cultural que tenemos.



En la carta de Menéndez-Carrión y Echeverría se conmina al Ministerio a enmendar. No se trata de conceder el premio, sino de incluir a Vásconez en la terna (en esto último estriba la desmaña de la administración). Pero tanto me temo que si no tenemos las competencias para juzgar correctamente los méritos, peor aún tengamos la capacidad de reconocer fallas y rectificar.

Me encantaría estar equivocado.