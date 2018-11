¡Profética pesadilla!

En 1964, el gran poeta colombiano Jorge Zalamea publicó su “Sueño de las escalinatas”, tremebundo alegato en el que denuncia las injusticias y abusos que dan lugar a la miseria y la muerte, las hipocresías del poder, de Templos y Palacios, los engaños de las vacas sagradas de la política, usufructuarias de la ingenuidad de los menesterosos que, multitudinarios, bajan por las escalinatas de Benares, para sumarse a la muerte que flota en las aguas del Ganges, río portador de todas las desesperanzas y traiciones.

“He abolido los libros”, grita Zalamea para anunciar que convocará a un gran juicio a toda la humanidad, en el que usará solo la “palabra hiriente” como arma para defender a las víctimas del poder. La audiencia judicial, reunida en las escalinatas, engrosa al paso que gana en fuerza el elocuente alegato. “Crece, crece la audiencia” y, con ella, los pueblos convocados a presentar su reclamo. Vienen del norte y del sur, de todas las civilizaciones y culturas, de la historia pasada y presente, del Asia lejana, la sofisticada Europa, el África eternamente empobrecida, la juvenil América Latina, y traen consigo las huellas con las que el poder les ha marcado. Llegan creyentes de todas las religiones y defensores de todas las ideologías, los esperanzados y los escépticos. Todos quieren escuchar y hacerse oír. Todos tienen sed de justicia.



Llegan también desde Venezuela, profetiza Zalamea: “De Venezuela la rica, la riquísima, la mil veces rica, -inesperado centro de musicalia, sede de la más audaz arquitectura, lonja de artistas, mecenas estrellado (¡oh antifaz oh irrisión!)-, de Venezuela humeante de petróleo, husmeante de pan, azul de hierro, lívida de hambruna, centelleante de brillantes, mate de malaria, han venido millones de pobres venezolanos y los millares de sombras que toman aquí, entre nosotros, vacaciones de los penales, presidios, cárceles, penitenciarias y bóvedas, en que pagan el planteamiento de un pleito: ¡el vuestro, el nuestro!”



Varios años tomó Zalamea para escribir su obra. ¡Qué tremendo dolor nos produce, al releerla, su evocación de Venezuela. No la del siglo pasado sino la actual, la Venezuela de Maduro y Diosdado, la Venezuela pobre, pobrísima, mil veces pobre, que deambula, hambrienta y menospreciada, por tierras que no son las suyas, millones de sombras migrantes que, arrastrando a sus escuálidos niños, huyen de las cárceles del hambre, la enfermedad y la opresión, llorando porque sus inagotables riquezas del petróleo, el hierro y los brillantes, han sido esquilmadas y solo han servido para enriquecer a los actuales ignaros y crueles patrones de la Patria Bolivariana.



Mientras sus hermanos hemisféricos, hábiles imitadores de Pilatos, tranquilizan su conciencia con indignadas declaraciones de papel, mirando hacia otros horizontes.