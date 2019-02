¿Y la inversión privada?

Con precipitación se anunció un acuerdo técnico con el FMI sin precisar las condiciones del ajuste. Si este repercute en la baja de la demanda efectiva por un período demasiado largo será por carencia de inversiones privadas que reviertan el estancamiento económico. Este es el tamaño de la responsabilidad del sector empresarial.

Ahora bien, lo más importante del apoyo expresado por el FMI y del aumento de las previsiones crediticias de seis instituciones multilaterales es la confianza en el Ecuador, que limpia la senda para un desarrollo dependiente de la inversión privada. Los objetivos básicos de este Acuerdo son importantes para este período de gobierno porque tenderían a corregir el desequilibrio económico sin desproteger a la clase media vulnerable y a los más pobres.



Si los préstamos ofrecidos de USD 10.279 millones se inyectan en una economía austera en los próximos tres años, coadyuvarían a des asfixiar el déficit fiscal y crear un ambiente confiable para el re-perfilamiento de la deuda, incluso con los mismos tenedores de bonos y acreencias, si ellos creen en la gobernabilidad del Ecuador.



En las circunstancias actuales el FMI resulta ser un soporte internacional y también un apoyo interno a un gobierno afectado de una debilidad intrínseca. Los grupos de presión codiciosos y los politiqueros ambiciosos tendrían al frente un programa razonable al cual será difícil oponerse, pero todo depende del compromiso firme del gobierno para co-legislar con la Asamblea las normas eficaces para cumplir con el Acuerdo. Aquí es clave un liderazgo fuerte de la autoridad económica como única responsable, soslayando a vocerías interesadas o bisoñas.



Entonces la credibilidad y confianza que daría este Acuerdo es una plataforma para que los empresarios no dejen de invertir si la demanda cae temporalmente sino más bien aumenten las inversiones especialmente orientadas al mercado externo. Basta de desinvertir vendiendo las empresas que están en marcha sino confiar que el país va a salir adelante en base a una economía ordenada y empleadora si logramos penetrar con nuevas exportaciones agropecuarias al mercado mundial como lo hace Perú.



Sin esperar tanto los inversionistas ya podrían aprovechar el financiamiento de la CFN para cultivar 25 nuevos rubros agrícolas, a 15 años con tasas menores al 10% que según proyecciones del Ministerio de Agricultura en 10 años podrían generar USD 4.000 millones de exportaciones y empleo rural abundante. Para esto es insoslayable una reforma laboral ágil que induzca al empleo de los jóvenes que se han preparado y no tienen dónde trabajar. Hay que dialogar para llegar a consensos sobre normas futuras, pero si esto no se alcanza el gobierno debe decidir reglas expeditas, porque no es realista pedir a los empresarios que inviertan en condiciones laborables rezagadas, que más bien ahuyentan las inversiones hacia países más pragmáticos.