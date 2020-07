Inutilidad del vicepresidente

La semana pasada la Asamblea Nacional acaba de nombrar al cuarto vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno.

Curiosamente los dos primeros estuvieron involucrados en casos de corrupción. El tercero, Otto Sonnenholzner, aunque no hay nada que increparle en cuanto a corrupción como a los dos primeros, no me pareció adecuado que haga campaña política anticipada valiéndose de las facilidades que le otorgaba su cargo. Si quería optar por la presidencia, hubiese sido mejor hacerlo en igualdad de condiciones, cuando fija el CNE y asumiendo uno mismo con los gastos.



No obstante, tengo dudas sobre los motivos reales de su dimisión. Más que un asunto electoral considero que su renuncia se debió a que no tuvo el respaldo incondicional del Presidente. Perdió en la disputa con el grupo de “Ruptura de los 25”. Que, como hemos visto, no son 25 sino 2. Los que pasaron un momento bochornoso el pasado viernes al querer (sin éxito) sorprender al país.

Lo que acabo de mencionar, más que un problema coyuntural, nos remite a una lamentable falencia que tiene la Constitución vigente. Los cargos de vicepresidentes, pese a ser la expresión de la voluntad popular, son autoridades que están “pintados en la pared”. Figuras decorativas. De adorno. Primeras damas. Dependientes, como establece el Art. 149 de la Constitución, de las funciones que le asigne el presidente de la República.



Si vemos en retrospectiva, el cargo de un ministro de Finanzas o de Gobierno tiene más peso que un vicepresidente. Cada una de estas carteras tiene funciones, presupuesto, personal y un aparato institucional claramente definidos.



En un país como el Ecuador, en el que una de las características más relevantes ha sido la inestabilidad política, el cargo de vicepresidente adquiere relevancia cuando se trata de reemplazar al presidente. José María Velasco Ibarra decía que el vicepresidente era un “conspirador a sueldo”.



Con estas consideraciones, se debería algún momento fijar constitucionalmente funciones específicas para los segundos mandatarios o simplemente desaparecer este cargo.



Gobernar en la actualidad requiere de mucho conocimiento, experiencia y gran capacidad de planificación y gestión. Si se le asigna funciones, éstas deberían estar en éste ámbito (planificación y gestión). Que contribuya a que las ofertas de campaña del presidente se cumplan. Que haga que funcione el aparato burocrático con eficiencia, eficacia y transparencia. Que coordine la acción de los diferentes ministerios y dependencias del gobierno…



Incluso creo que, para resolver los problemas que tiene el presidencialismo en América Latina, una alternativa podría ser optar un sistema como el vigente en Francia. Ahí no existe el cargo de vicepresidente. Sí el de primer ministro que es el jefe del gobierno. Eventualmente esto podría ayudar a mejorar nuestros problemas y, en consecuencia, la calidad de la democracia.