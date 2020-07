Intolerancia a la lactosa… y a la deuda

Hace un par de semanas, luego de una suculenta cena con crema de leche y queso, tuve muchas turbulencias estomacales que sospecho sea intolerancia a la lactosa. Con ese malestar, no pude dejar de pensar en otras turbulencias, las financieras, y otro tipo de intolerancia: la intolerancia a la deuda.

Este término fue acuñado en 2003 por Carmen Reinhart, flamante economista jefa del Banco Mundial, con sus colegas Ken Rogoff y Miguel Savastano, y sigue hoy tan vigente como hace 17 años. Se refiere a la inhabilidad que tienen los países emergentes para manejar niveles de endeudamiento que bajo las mismas circunstancias son asimilados sin ningún problema por países desarrollados.



Así, mientras países como Japón con 234% de deuda/PIB, Estados Unidos (104%) o Francia (98%) no chistan cuando tienen que financiar sus déficits o enfrentar vencimientos de sus deudas, otros países como Argentina (86%), Costa Rica (55%) o Ecuador (60%), con menor endeudamiento relativo, no tienen acceso a financiamiento externo o lo hacen en condiciones muy desfavorables.



Estas diferencias tienen que ver con la fortaleza de las economías, la estructura de la deuda, la calidad de las instituciones y la historia de cumplimiento de las obligaciones. Los países emergentes deberían ser muy conservadores en cuanto a endeudamiento y no exceder un umbral de deuda sobre PIB que habitualmente se fija en 40%. Desafortunadamente, el anterior y el actual gobierno incrementaron la deuda hasta niveles que son insostenibles y que han sido agravados con la pandemia. La deuda pasó de 16.4% del PIB en 2009 a 38.2% en 2016 y ha seguido aumentando hasta llegar a 50% en 2019. Se espera que con el nuevo endeudamiento a raíz de la pandemia se incremente a 65% a fines de este año.



La nueva Ley de Finanzas Públicas intenta corregir esta situación y establece un límite del 40% de deuda sobre PIB. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones oficiales, primero subiría hasta 70% en el 2023 para luego lentamente descender a 40% recién en el 2032. Para muchos, esta convergencia es muy lenta y poco creíble. Otros, como el ex vicepresidente Dahik, califican de absurdo poner un límite en relación al PIB y sugieren más bien fijar parámetros respecto al perfil de la deuda.



Efectivamente, fijar un límite de 40% puede ser arbitrario, pero tiene la doble virtud de ser simple y dar un mensaje muy claro de bajar el nivel de deuda. Así lo entendieron los europeos que establecieron -aunque incumplen- el compromiso de no exceder el 60% de deuda ni un déficit mayor del 3%.



La deuda no es solo el problema, sino que refleja un desequilibrio estructural de las finanzas públicas, y mientras no se den claras respuestas para restablecer su sostenibilidad, el límite de endeudamiento de la nueva ley podría nacer como letra muerta.