La inteligencia del tonto (I)

Hablar de “inteligencia” es referirse a la capacidad de entender y comprender. Remitirse a “tonto” es identificar a la persona con escasa amplitud de entendimiento. La fusión de los dos términos lleva a ponderar el proverbio popular de que cuando la ignorancia habla, al talento le corresponde callar. El problema se da el momento en que el simplón, alardeando de lo que desconoce, emprende en dichos y actos que lejos de transmitir sapiencia confirman sus limitaciones.

Dos profesores de la Universidad de Cornell, D. Dunning y J. Krugger, en 1999 publican un ensayo en la revista The Journal of Personality and Social Psychology. En éste desarrollan el fenómeno que lleva su nombre. De conformidad con los catedráticos, los ineptos sobreestiman sus propias habilidades, al tiempo que son incapaces de identificar destrezas doctas en terceros. Cuando el privado de razón hace presencia en la sociedad con ideas y pronunciamientos improcedentes, se genera un círculo vicioso harto peligroso tanto para el desenvolvimiento del mentecato como para el de la comunidad de que forma parte.

El efecto Dunning-Krugger es particularmente nocivo siendo que los tontos “no solo llegan a conclusiones equivocadas y toman malas decisiones, sino que su incompetencia les impide tomar conciencia de ello”. En tal sentido, los cortos en inteligencia subsisten enfrascados en autoengaño. De allí que el silencio sea tan valioso. Es propio del limitado en intelecto y cultura hablar más de la cuenta; sermonea mucho de lo poco que conoce… e inventa lo que ignora. En general, el bobo es irritante, insufrible e intolerable, al margen de lo cómico que puedan sonar sus enunciados.

Por el contrario, el erudito tiende a expresar lo justo necesario. Evita ir más allá de lo imprescindible y por ende sus declaraciones son precisas y acertadas. A la inversa de lo que se cree, el inteligente es proclive inclusive a infravalorar su sabiduría. Es así por cuanto duda, lo cual obliga al dotado a una permanente autoevaluación de sus conocimientos.