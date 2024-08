El uso exponencial de Inteligencia Artificial puede evidenciarse en el ámbito de la educación. Las oportunidades, posibilidades y riesgos de su implementación en este sector son parte de las reflexiones mundiales del último año.

Pero el debate no es nuevo, desde el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) se establecieron una serie de recomendaciones para aprovechar de manera efectiva y ética a la inteligencia artificial (IA) en la educación y garantizar que se contribuya al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad. Sus principales recomendaciones son: a) Integración sistemática de la IA en la educación de manera integral, no solo como una herramienta aislada, sino como un elemento que transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje; b) Innovación en la educación permitiendo personalizar la educación, adaptar los contenidos a las necesidades individuales de cada estudiante y hacer que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo; c) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; d) Uso ético de la IA, garantizando que los derechos humanos sean respetados y que la tecnología sirva al bien común; y, e) Desarrollo de capacidades de los educadores, de las autoridades educativas, de los responsables de la formulación de políticas y de los estudiantes para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA.

Ahora bien, existen varios desafíos para la aplicación masiva de la IA en la educación, por ejemplo: la brecha digital; la privacidad, la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos; la necesidad de colaboración entre las múltiples partes interesadas (multisteakholders): gobiernos, instituciones educativas, empresas tecnológicas y la sociedad civil para desarrollar políticas y estrategias efectivas; la inversión en infraestructura y capacitación tecnológica en especial de los docentes y estudiantes para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA; desarrollo de marcos éticos para garantizar el uso responsable y equitativo de la IA en la educación.

Ante este escenario, investigadores como Marcelo Filian, especialista en telecomunicaciones y ciberseguridad y candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Del Rosario en Argentina señala que: “Es importante investigar y contar con una metodología del uso de la IA en los escenarios educativos donde ya se lo usa como son por ejemplo las Universidades privadas del Ecuador, y verificar si estos beneficios y su impacto son comparables a los que presentan Universidades en Europa o en Estados Unidos, tales como: sistemas de gestión de enseñanza, aprendizaje asistido, personalización de la experiencia de aprendizaje en los alumnos, analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo para identificar patrones que permitan ser la base para el desarrollo de nuevas estrategias educativas.”

Es evidente que, el uso de IA es fundamental para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. A través de soluciones inteligentes como: sistemas de gestión de la educación; sistemas de gestión del aprendizaje y otras aplicaciones de la IA en la educación; los docentes optimizan tiempo, hacen más eficientes sus procesos y la calidad de los contenidos académicos pues sistematizan información y automatizan tareas. La integración paulatina de la inteligencia artificial a los sistemas educativos, ofrecen oportunidades para mejorar las experiencias de aprendizaje a través de la educación personalizada, sistemas de tutoría inteligentes y monitoreo del rendimiento; es decir, permite personalizar los trayectos de aprendizaje adecuándolos a las necesidades propias de cada estudiante, adaptándolos a sus niveles de habilidad individual, ritmo y formas de aprendizaje, situación impensada anteriormente debido al volumen de trabajo que significaba para el docente.

Marcelo Filian señala que “En las materias que se usa la Inteligencia Artificial como contenido instruccional se ha evidenciado motivación académica, aprendizaje interactivo, comunicación más efectiva, mejora en la retención de las ideas y las clases se vuelven más dinámicas El aprendizaje centrado en el estudiante con uso de IA, vuelve necesario desarrollar también habilidades blandas como: el liderazgo, la responsabilidad, la creatividad, el pensamiento crítico, lo que le permitirá trabajar colaborativamente y aumentar su capacidad para resolver problemas y ser partícipes de su propio conocimiento”.

El uso de la IA en la educación promueve una mayor interacción con los estudiantes, quienes acceder y recibir materiales y contenidos educativos interactivos y personalizados, diseñan y usan IA, por lo que obtienen una experiencia en la enseñanza más individualizada y autónoma.

Por ejemplo, usando la metodología de aprendizaje basado en proyectos, se puede desarrollar un chatbot, un simulador o un asistente que guíe al estudiante en la forma de completar tareas prácticas y proyectos. Asimismo, cuando se usa la gamificación o el uso de juegos y actividades lúdicas para el aprendizaje. El diseño, desarrollo y ejecución de estos ambientes divertidos y atractivos pueden ser realizados por una IA.

Estas aplicaciones no solo facilitan un enfoque educativo a medida, sino que también introducen desafíos significativos y riesgos, como preocupaciones sobre la privacidad de los datos, sesgo algorítmico y el potencial de ampliar las desigualdades educativas.

Finalmente, la Inteligencia Artificial genera oportunidades para nuestro país y en especial para todos los miembros de la comunidad académica, pues mejora significativamente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos educativos y aumentar el rendimiento académico. Se consolida cuando forma estudiantes con pensamiento crítico capaces de comprender las diversas aplicaciones y utilidades así como las repercusiones de su uso. Un desarrollo de las habilidades técnicas al mismo tiempo de habilidades éticas.

Es necesario que la Universidad alcance sus metas de enseñanza y mejore permanentemente el uso de la inteligencia artificial para lo cual se requiere de inversiones en equipamiento e infraestructura; capacitación y formación especializada; fomento e incentivos a universidades públicas y privadas; investigación; proyectos de vinculación con la comunidad. En general autoridades públicas y educativas deben dirigir sus esfuerzos a incentivar, promover, incorporar y evaluar su uso y aplicación de la IA; así como a prevenir y regular usos inadecuados en su aplicación.