Inquietudes Nacionales

¿Los ingresos que prevé el Gobierno para el presupuesto de 2023, se pueden considerar optimistas?

Siempre existirán puntos de vista optimistas o pesimistas al referirse a una proyección de datos económicos. Más aún en circunstancias de alta incertidumbre, singular volatilidad como la que se prevé para el año 2023. En el caso de la Proforma del Presupuesto, en lo relativo a los ingresos proyectados, se podrían exponer los siguientes comentarios: A.-La estimación de producción petrolera debería aumentar en promedio 22 mil barriles por día (8 millones de barriles al año) para alcanzar los casi 188 millones de barriles. ¿Será posible conseguirlo? Los resultados de los últimos años dejan una duda fundamentada de que se la logre. B.- ¿Es razonable el precio de exportación del petróleo de USD 64.84 por barril? Parecería conservador. Sin embargo, al mirarlo con el volumen de producción esperada, en la práctica se ha tomado un margen de seguridad que parece adecuado. C.-Dentro de los Tributos se aprecia un incremento del 21% en las recaudaciones del IVA, lo que significa 1 268 millones de dólares. Aquí es difícil encontrar el sustento de la estimación. D.- Entre ventas de activos y sus utilidades existen 1 200 millones de dólares, de los cuales 200 del Banco del Pacífico ya no existen. Los demás habrá que ver si Sopladora y Monteverde se concretan. De no ser así, algunos planes de inversión se caerán. E.- Hay también 300 millones por la renovación del OCP y los nuevos contratos de telefonía inalambrica. F.- Finalmente, los demás conceptos contenidos en los ingresos propuestos no dejan ver problemas de cuantificación relevantes, cuyo valor agregado total llega a 23 662 millones.

¿Cómo el Gobierno puede llevar a cabo acciones concretas para fortalecer el control tributario?

El control tributario es el resultado de un proceso institucional de mejoramiento continuo. De sistematización sostenida de la información de tal forma que permita realizar cruces de datos que señalen las inconsistencias y permitan precisar acciones de revisión sustentadas. Por ahí se ve por ejemplo que existen tributos cuyos resultados son significativamente flojos (inexplicables), que demuestran un nivel de evasión que merece acciones de control muy intensos. El caso del Impuesto a la Renta, especialmente en algunos sectores y empresas señala tal nivel de evasión que si fuera realidad lo que reportan, no se justifica su existencia. Aquí hay una tarea específica, concreta.

Ahora bien, por la delicadeza de sus funciones, es vital mantener al SRI lejos de la contaminación política y resguardar su condición técnica, profesional. Sin esta institución confiable, el sistema de recaudación se derrumba.

Ha empezado la discusión de la variación del salario básico, en medio del cumplimiento de la oferta de campaña de llegar a los USD 500 ¿Qué implicaciones tendría un nuevo incremento de USD 25 en el salario de los trabajadores? Mientras se trabaja en una reforma laboral.

Si se continúa con el conocido proceso de fijación de los salarios bajo el prisma político, la informalidad y precariedad laboral seguirá manteniendo su hegemonía. Alguna vez el país debe corregir esta pésima forma de querer defender al trabajador, cuando en realidad se lo condena al abandono de toda la sociedad. Salario y productividad son los gemelos que deben caminar juntos. A la relación del trabajador con su fuente de ingresos hay que mirarlos de una forma que incentive su multiplicación y eso sólo se consolida con el respeto de las necesidades y las capacidades que pueden aportar las partes. Ojalá ahora lo veamos.

¿Qué alternativas tiene el Gobierno para impulsar la generación de empleo en 2023?

Para generar empleo adecuado, es decir empleo que pueda sostenerse en el tiempo y se lo mantenga con todos los derechos, beneficios y obligaciones de la economía formal, es indispensable tener un marco general de política económica creíble, consistente, equilibrada. Dentro de la cual trabajo y capital tengan un ambiente de armonía, creatividad y respeto. Nada más.