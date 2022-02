Inquietudes nacionales

“El inversionista honesto, profesional, que busque oportunidades en Ecuador debe saber que es bienvenido siempre y cuando cumpla sus compromisos derivados de la ley”.

1.- ¿En qué medida un TLC conChina puede perjudicar a la pequeña industria de Ecuador, como la textil, por ejemplo?

En esta como en cualquier otra negociación el Ecuador debe establecer el portafolio de productos críticos, sensibles que deben merecer un tratamiento especial, una protección cuidadosa, medida e inclusive matizada en el tiempo.

La elaboración de prendas de vestir y, en general, aquellas actividades de pequeña escala y alta utilización de mano de obra que puedan sufrir una competencia desleal porque se construye sobre apoyos públicos que generan un ‘dumping’ (subsidio directo o indirecto), deberán tener especial consideración.

En ese sentido las diversas mesas del amplio espectro de campos de negociación deberán ser muy precisas en la evaluación de estos sectores y actividades sensibles para ofrecerles una protección medida, seguramente temporal, a la par que deberá condicionar la calificación sobre el origen y las condiciones de la producción de esos productos chinos.

En general, de ambas partes habrá pliegos de tratamiento diferido que conseguirán una negociación objetiva. Para ello, los productores nacionales deberán tener acceso a lo que se llama la sala contigua de la negociación a fin de poder mantener una relación directa y simultánea con la delegación oficial que negocie el tratado.

2.- Impulsar un TLC con China, ¿puede frenar un acuerdo comercial con EE.UU.?

No veo razón objetiva alguna que pueda convertir a este proceso en un obstáculo o molestia para la relación con los EEUU. Es más, me parece que puede servir incluso para que ese gobierno nos ofrezca sus experiencias en las relaciones comerciales con el asiático. Sus logros, los problemas, las sensibilidades, en fin cualquier aspecto que no solamente ayude al Ecuador sino que contribuya a corregir malas prácticas que pueden evitarse y, con ello colaborar en la construcción de un mundo interdependiente más transparente, equitativo y con aplicación de los principios del “comercio justo”

Chile tiene un acuerdo comercial y también puede ser una fuente de consulta y referencia para la negociación.

3.- Se buscan nuevas inversiones chinas para Ecuador. ¿Qué debe cambiar para que no se repitan los problemas pasados?

Toda inversión extranjera sin excepción debe estar sometida a las leyes nacionales, a los protocolos internacionales de transparencia, calidad, cuidado ambiental y lucha contra la corrupción.

El inversionista privado honesto, profesional, que busque oportunidades en el Ecuador debe saber que es bienvenido siempre y cuando cumpla sus compromisos derivados de la ley, guarde compostura ética, ofrezca réditos legítimos al país y genere productos de calidad. Nada más. Ah, y siempre que sus capitales provengan de actividades lícitas y reconocidas.

4.- ¿Qué cambios requiere la planificación presupuestaria de los municipios para hacer frente a la gestión de riesgos?

No creo que sea necesario pensar de esa manera pues todo organismo público y toda empresa privada que de alguna manera esté vinculada con algún tipo de riesgo ambiental, sea este de contaminación, daño físico, o que para su actividad requiera intervenir en la estructura natural del sitio en el cual se asienta o tiene injerencia, debe por obligación dedicar recursos a la enmienda de los daños y a la mitigación de los riesgos.

Esa es una obligación permanente que no necesita de nuevas formulaciones presupuestarias, sino del cumplimiento de esas cuentas.

Pensemos en las actividades como la petrolera, la minera, que tienen códigos de reparación o remediación de daños ambientales muy estrictos. Pues bien, igual los Municipios lo tienen en sus espacios pues deben hacer uso de sus atribuciones para controlar asentamientos informales que no miden esos riesgos y ocasionan catástrofes futuras. O simplemente, no controlan el manejo de deshechos o descuidan los sumideros naturales que con el tiempo acumulan desperdicios.

El manejo de riesgos requiere concientización de su potencialidad destructiva. Vigilancia permanente, sin descanso. Mantenimiento de normas de diversa naturaleza que los mitiguen. En definitiva responsabilidad compartida pública y privada. Cultura de manejo de riesgos.