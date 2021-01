Vivimos en una economía dolarizada y, por ende, cada dólar que ingresa al país sin importar quien lo trae -exportador, institución financiera o cualquier ciudadano- merece además de un aplauso, un verdadero reconocimiento. La explicación es sencilla, todo ingreso de divisas contribuye a que el circulante en el país aumente, ergo el consumo, la producción y el empleo, activando así el círculo virtuoso de la economía.

Entonces, si el ingreso de divisas es algo positivo para el país, ¿no sería consistente que quienes traigan estos recursos perciban un premio asociado al beneficio que su transacción monetaria genera en la economía ecuatoriana? Opino que sí.



Esto sería la compensación monetaria que la sociedad otorgue por el beneficio ulterior de una acción monetaria de este tipo, efectuada por una persona hacia el país. Y es que en economía todo debe ser diseñado sobre la base de los incentivos. Así, como en Europa por medio de un impuesto, las empresas y personas incorporan en sus respectivas decisiones el costo para lo sociedad de contaminar el ambiente, la misma lógica debería imperar cuando es un beneficio social en lugar de un costo.



Sin embargo, creería que el solo ingreso de divisas al país por parte de una persona natural o jurídica no constituye en el verdadero beneficio para el país a menos que este recurso se multiplique en la economía. Por ello, para configurarse este beneficio de forma efectiva, el ingreso de la divisa debería venir atada a la bancarización de este recurso.



Más aun, este recurso ingresado al país debería ser depositado a plazo fijo por lo menos a 6 meses para poder hablar de un verdadero beneficio para la economía nacional y la sociedad. Solo ahí, cuando este bancarizado, las personas tendrían el derecho a recibir su beneficio o premio.



En este esquema la banca y los exportadores deberían tener tratamientos diferenciados. La banca -por ejemplo- debería beneficiarse a partir del punto en el que los recursos que trae del exterior superen al promedio de recursos traído históricamente, y a partir del momento en que sus colocaciones crediticias reflejen este excedente de recursos captados desde el exterior. Por otra parte, para el caso de exportadores, este beneficio solo podría iniciar a configurarse cuando sus exportaciones superen su propio promedio histórico.



En épocas de campaña electoral es cuando generalmente suele terminar de diseñarse el mapa de políticas públicas que el próximo presidente de la República intente implementar. Por ello, me animé a compartirles esta propuesta, una alternativa que endógenamente permitiría atraer más divisas al país, contribuyendo con su crecimiento en el corto plazo; e incluso pudiendo ser el fundamento para una reforma conceptual para el ISD. En fin, podemos estar de acuerdo o no, lo importante es siempre repensar lo establecido. La última palabra siempre la tendrá la clase política.