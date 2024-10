No suministrar energía al “sector industrial” durante el día por al menos 15 días es una medida extrema, tomada al calor de las elecciones de febrero y al margen de la realidad. Hace pocos días el gobierno anunció que se reducirían los apagones a partir del viernes 4 de octubre y sería muy perjudicial, 48 horas más tarde, volver a los apagones de hasta 12 horas al día.

Algún “iluminado” sugirió que, para no dejar sin energía a los hogares, se suprima el suministro diurno a las industrias. No se tuvo en cuenta que: primero, el efecto brutal en la economía, en el empleo y hasta en una eventual escasez en productos de primera necesidad como los alimentos. Y, segundo, la factibilidad real de aplicar la medida, tanto porque hay industrias de operación continua, como las cementeras y las de plástico (en las que las máquinas no se pueden apagar por cortos períodos y luego encenderlas), así como la imposibilidad de que las empresas eléctricas puedan desconectar exclusivamente a los consumidores industriales, porque -hasta donde se conoce – los sistemas están diseñados para desconectar áreas geográficas unidas por un circuito.

La desesperada medida revela la gravísima situación de la generación eléctrica, ya por la falta de agua en las hidroeléctricas, ya porque no se contrataron oportunamente nuevos equipos termoeléctricos o no operan los existentes, ya por el retardo en la operación de proyectos como Toachi-Pilatón, que lleva más de 12 años en construcción; ya, en fin, porque Colombia ha dejado de vender energía a Ecuador.

Para enfrentar la gravísima crisis eléctrica es indispensable que las autoridades den información veraz y confiable de la realidad y, sobre esa base, aplicar una estrategia que involucre al sector privado y los ciudadanos para superar la emergencia. Es fundamental que los sacrificios y las molestias se repartan equitativamente y que las medidas aseguren la superación de la emergencia.

Es penoso el mensaje a los industriales de la ministra de la Producción el sábado por la tarde: “Buenas tardes con todos, les quiero comentar (sic) que, por disposición del COE nacional [ ] se ha dispuesto al gobierno nacional desconectar al sector industrial de 8 am-6 pm [ ]Una vez más, los que no han recibido su medidor por favor comunicarse conmigo por interno para que las distribuidoras instalen entre lunes y martes. Les agradezco su comprensión, apoyo y entendimiento en estos momentos tan duros que el país nos necesita”