El Informe a la Nación

El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó este domingo su informe de labores ante la Asamblea Nacional. Lo hizo en un escenario atípico. Las medidas de distanciamiento y protección que ahora se exigen en tiempos de coronavirus, llevó a que haya en el salón del pleno no más de 42 personas. Asambleístas y demás invitados estuvieron conectados a través de videoconferencia.

Pero así como fue atípico el escenario, el contenido de su informe lo fue por igual. No hizo mayor referencia a este tercer año sino que se centró en lo que pretende realizar en los 12 meses que le resta. Habló de 4 ejes: preservar la salud de los ecuatorianos -tan mermada por la pandemia del coronavirus-, asegurar el acceso a la alimentación de la población vulnerable, reactivar la economía y mejorar el empleo, y preservar la dolarización.



No estuvo mal. Aunque posiblemente todos coincidamos con todos estos ejes, hay otros que deberían ser también una prioridad: la lucha contra la corrupción, la reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las finanzas públicas, achicar el tamaño del Estado, así como mejorar los niveles de gobernanza y legitimidad.



Y es que el desafío para Moreno, en este año que le queda, es atenuar los efectos del coronavirus, evitar que caigamos en una profunda crisis económica (una depresión que puede llevar al cierre de cientos de empresas, pérdida de miles de empleos y una virtual quiebra del Estado), frenar el deterioro social y que miles de ecuatorianos caigan en la pobreza y, finalmente, lograr contener una crisis política-social que se lleve consigo la débil institucionalidad democrática.

Mientras escuchaba al Presidente y su propuesta en torno de los 4 ejes tenía la impresión de que este acto fue utilizado más bien para desvirtuar todo lo que se dice de él y de su Gobierno: de que no tiene liderazgo, de que es un gobierno débil, de que está tomado por una camarilla de colaboradores que hacen de las suyas, de que buena parte de lo que ha ocurrido en las últimas semanas se debió en gran medida a la negligencia de funcionarios desalmados e incapaces. De que el virus imparable en el Ecuador no es el coronavirus sino la corrupción…



Pero más allá de esto, Moreno tuvo gestos de estadista y de hombre de bien. Habló con sinceridad. Reconoció parte de sus errores. Tuvo claras muestras de sencillez y gratitud con quiénes han dado de sí en estas semanas difíciles. En ciertos momentos, fue firme y decidido. En otras, emotivo, sensible y muy humano. Tal vez así es como hubiésemos querido verlo desde el inicio de su mandato.



Tras escuchar a Moreno me quedo escéptico. No solo sobre sus 4 puntos sino en la manera que quiere hacerlo. Su actual 14% de credibilidad no le ayuda. Sin embargo, cuando vemos que el Ecuador atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia, sin dejar de ser críticos y exigir rectificaciones, nos queda arrimar el hombro y acudir al llamado de unidad.