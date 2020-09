Inestabilidad social y crisis

Sin chamanes, militares, burócratas y leyes, no se habría originado el Estado. Los romanos perfeccionaron el que tenían los griegos.

Establecieron el modelo, que con las modificaciones determinadas por la historia, fue constituyéndose en Europa. Los abogados estudian derecho romano, por eso acuden a palabras en latín. La corrupción en todas sus formas estaba castigada.



A mediados del siglo pasado se puso en vigencia el Estado de derecho y actualmente, con la tradicional independencia de los poderes, se proclama el Estado social de derecho.



Los jueces son parte del poder judicial. Comienzan a serlo gracias a un riguroso concurso de oposición y merecimientos: conocimientos y práctica comprobados. En Europa ejercer como abogado supone años de dura preparación. La forma de llegar al Tribunal más alto, difiere en cada país. Eso sí, después de una larga experiencia como jueces. Por lo visto en Ecuador, no.



El Estado alberga varias formas de gobierno: república, dictadura, teocracia, monarquía. Con la independencia las ex colonias de España se proclamaron repúblicas. Comenzaron a organizar sendos Estados con el ejemplo europeo, ignorando el Estado vigente en la sociedad prehispánica. Espinosa Soriano y otros investigadores tienen varios libros sobre el tema.

¿Se estudia en las Facultades de Leyes vinculándolo con la justicia indígena contenida en el artículo 171 de la Constitución vigente? Según éste, autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.



En un artículo divulgativo publicado en 2007 el economista Alfonso de Pedro Alfaro, da razones del porqué “el Estado Inca era sin duda uno de los primeros Estados del bienestar que se conocen en la historia de las civilizaciones”.



En aras de la felicidad, Estados Unidos ha tenido una sola Constitución (Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776: “todos los hombres son iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”). Ecuador en promedio, una cada diez años con el fin de resolver problemas a corto plazo. Es la prueba de la débil estructuración del Estado. De ahí deriva la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y la falta de confianza electoral. No hace falta ser abogado. Basta ser un ciudadano con pensamiento crítico. Ecuador como en los noventa, ha vuelto a estar en crisis. Apena a quienes dejaron su país hace varias décadas.