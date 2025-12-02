Inestabilidad recurrente

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La aplicación de la “muerte cruzada tuvo la “culpa” de que hayamos tenido un gobierno improvisado en los dos primeros años, pues era difícil que asomara un jefe de Estado preparado con un equipo listo, para asumir la responsabilidad de gobernar un país en crisis. Por eso es que han desfilado 6 ministros de salud, 6 de gobierno, 7 Gerentes de Petroecuador e innumerables encargados de Ministerios importantes, mediante un reciclaje recurrente de funcionarios inexpertos. No solo se precisa gente leal, ex empleados de sus empresas, sino alguien que le haga ver los errores al Presidente.

En cambio, cuando un gobierno proviene de elecciones normales, con partidos políticos organizados y personal preparado, se puede gobernar con eficiencia y certidumbre. Recuerdo, por ejemplo, que en el gobierno de Rodrigo Borja hubo un solo Ministro de Salud el doctor Plutarco Naranjo, uno de Relaciones Exteriores el doctor Diego Cordovez, uno de Defensa el General Jorge Félix y en cuatro años hubo solo dos Secretarios Generales de la Administración.

“LIDERAR ES CONFIAR, ES TRABAJAR CON GENTE MEJOR QUE UNO”.- Para los próximos tres años el Presidente Viajero debe frenar su evidente desgaste político y confiar los asuntos importantes de gobierno a personajes que hayan hecho algo importante en su vida, como el caso de Enrique Herrería, jurista experimentado que hará un trabajo confiable, de fondo y forma.

El Presidente debe estar más tiempo dentro del país y darse tiempo para acertar en la selección de Ministros idóneos para reforzar un equipo, a fin de mejorar la gestión pública en temas tan delicados como la Seguridad, Educación, Salud y redistribución de la riqueza para que los ecuatorianos más pobres de entre los pobres, puedan combatir la violencia con trabajo honrado. Si no refuerza su equipo con Ministros y Asesores competentes, el resultado final perjudicará a la vida de los ecuatorianos.