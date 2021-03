Indiferencia y temor

Cuandohe cumplido un año de no cruzar la puerta de mi casa, he llegado a creer que las formas dominantes de la conducta humana se han reducido a dos en estos tiempos: la indiferencia y el temor. No obstante, se trata solamente de lo que más me hiere. A poco que lo pienso, me reconcilio con mi propia condición al advertir que al ser humano no le faltan también los signos más nobles de la especie: la abnegación, la paciencia, la piedad. ¡Cómo no pensar entonces en aquellos médicos, en aquellas enfermeras, en sus auxiliares paramédicos, camilleros y demás! Olvidados y anónimos, no han dejado de librar su batalla cotidiana, incluso cuando la sabían ya perdida. Por ellos, por su tesón y su constancia, no me avergüenzo todavía de pertenecer a la especie paradójica que tuvo su primer maestro en Prometeo.

Pero también están entre nosotros la indiferencia y el temor. Hemos visto una y otro, por ejemplo, cuando los cadáveres empezaban a salir, cada vez más numerosos, de los hospitales saturados. Para algunos, esos cuerpos que sucumbieron a la peste no eran cuerpos de seres humanos que habían sufrido y por quienes había muchos o pocos deudos enlutados; solo eran la ocasión de ganar unos billetes. Pero si tal fue la forma de la extrema indiferencia, no fue la única. Aunque nos duela, debemos reconocer que todos, de uno u otro modo, nos hemos hecho indiferentes. No necesitamos evocar entonces el horror escondido en el episodio de las fundas de cadáveres; tampoco necesitamos pensar en esos otros que buscaron o concedieron el privilegio de una vacuna anticipada. También es indiferencia ante la muerte la irresponsable búsqueda de la diversión clandestina; también lo es el gesto de aburrimiento con que muchos reciben cada noche la información sobre las cifras crecientes de los contagiados y los muertos. Para ellos, la muerte se ha convertido en un hecho banal y cotidiano; ha dejado de ser novedad en un mundo que ya no se alimenta de ideas ni valores, pero persigue con ahínco la frivolidad de los escándalos famosos.

Y simultáneamente, sobreponiéndose a la indiferencia o disfrazándose bajo su aspecto displicente, el temor socava la conciencia como el comején a la madera. Temor a la cercanía de los otros; temor al paquete que nos ha traído el mensajero; temor al empleado que viene a registrar el medidor del agua consumida; temor al periódico que el chico ha lanzado por debajo de la puerta… A veces, sin embargo, el temor rompe los diques y al desbordarse se convierte en su contrario: se nos presenta entonces bajo la forma de violencia. Por eso existe el terror en la política y en todas las formas de la vida cotidiana…

Indiferencia y temor son, sin embargo, solamente dos formas de lo mismo: la desvalorización de los valores, o también, la deshumanización de lo humano. ¡Tema poco frecuente en la agenda de los educadores y que ningún político llegará a incluir en su programa!