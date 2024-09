Cuando desde las hermosas playas, besadas por las inquietas y espumosas aguas en nuestras costas del Pacífico, se contempla a la distancia la danza ondulante de delfines o el abrupto y espectacular salto de monumentales ballenas, admiramos esos encantos que nos brindan la divinidad y la naturaleza; constituyen una clara y amplia expresión de la libertad que les permite visitar varios mares y unir enormes distancias. La plasticidad y la armonía desplegadas son tan agradables y entusiastas como los pensamientos sanos y sinceros de mentes visionarias y optimistas. Distinta es la visión de escualos, peces y cetáceos en cautiverio, en acuarios y canales, por cuyas aguas tienen que desplazarse repetidamente durante días y noches, en espacios limitados que no pueden ser vulnerados y que constituyen su estrechísimo universo vivencial, cuáles cercos infranqueables a las mentes que aman a su terruño y proyectan mejores días para la patria, pero no surgen, pues la politiquería, la inconsciencia y el fanatismo las colocan en un interminable círculo vicioso.

El país es nuestro mundo, en él nacimos, vivimos familiarmente, nos educamos, trabajamos, cultivamos amigos, respiramos su aire de libertad y anhelamos, en retribución, esforzarnos por alcanzar su óptimo desarrollo. Con este fin se ha tratado de consensuar leyes que fortalezcan la economía, mejoren la atención de salud, estabilicen la seguridad social, disminuyan el desempleo, implementen la inversión extranjera, frenen los crímenes, la delincuencia, la narcopolítica y nos brinden la oportunidad de mejorar cada día las condiciones de vida.

Nos agobia una dura crisis económica y se hacen esfuerzos por superarla; sin embargo, el pronunciamiento retrógrado de grupos inconscientes impide que se exploten las ricas minas que abundan en el país y, mediante un absurdo pronunciamiento en consulta popular, obligan a cerrar los campos petroleros del Yasuní ITT y prescindir de los ingresos que producen esas explotaciones.

Han existido muchos intentos por establecer un sistema nacional de salud, se han elaborado proyectos que, al igual que la Ley del Seguro Social, han sido aprobados y hasta reglamentados, pero no se ha aplicado ninguno de ellos. Han existido comisiones, mesas de estudios y los cambios no se concretan, continúan a flotando como peces en acuario. Las ideas permanecen enjauladas, la Asamblea no las proyecta y el gobierno no toma la decisión de imponerles.

Rige un código de trabajo vetusto y desactualizado, pero los dirigentes de los trabajadores no consienten la introducción de cambios que agilicen la contratación de más trabajadores y el problema continúa en constante discusión, sin encontrar salida.

Las garantías internacionales, que respaldan las grandes transacciones, no fueron aceptadas en la consulta y de esta manera irresponsable se incrementó el riesgo país y detuvo la inversión extranjera en límites muy bajos, inmensamente inferiores a la que llega a los países vecinos. Ante el gran problema energético originado por la severa sequía continental y la falta de dinero en las arcas estatales, sería muy conveniente contar con inversión privada en el sector eléctrico, para construir plantas hidroeléctricas, aprovechar la energía solar, eólica o financiar otras soluciones urgentes, pero hay leyes absurdas que anulan e impiden el uso libre de estos recursos, cada vez más necesarios.

La inseguridad, los asaltos, secuestros, extorsiones, crímenes y la narcopolítica golpean a diario en toda la nación. El gobierno hace esfuerzos por combatirles y es difícil controlarles, necesita un soporte internacional, porque el problema ha sobrepasado fronteras y la influencia extranjera es atroz y evidente, por ello ha planteado una reforma constitucional que permita la instalación de tropas militares extranjeras en nuestro territorio. Ya se oyen voces retrógradas que se oponen a ese planteamiento que, de efectuarse, se constituiría una ayuda valiosísima y quizás determinante para triunfar es este combate.

Se ha evidenciado, en múltiples ocasiones, lo perjudicial que es, para la democracia, la existencia del CPCCS. Este planteamiento es otro que permanece enclaustrado y que, a pesar de causar malestar e incomodidades permanentes, subsiste con el respaldo de los inconscientes que sueñan con designar, como autoridades de control, a sus partidarios, para ocultar sus abusos e ilegalidades.

Urge hacer resurgir a nuestra patria, mediante la exigencia de trabajo responsable en la elaboración y aplicación de leyes fundamentales para el desarrollo del país, en lugar de consumir el tiempo en la preparación y ejecución de vendettas y venganzas o de tristes escenas colectivas, con bromas de pésimo gusto, en el recinto de la Asamblea.

Presidente, no desmaye, impulse las acciones que el Ecuador necesita, rescate y libere esos muchos proyectos y programas elaborados, pero ocultos en intrincados laberintos de los intereses malsanos de los inconscientes que lucran del atraso en que permanece sumida nuestra nación.