Las “incómodas” raíces…

Las raíces han sido cimientos importantes de las civilizaciones que han trascendido, tronco de identidad que ha sostenido las ramas del crecimiento y desarrollo; por ende, tendría sentido cuidar y sentir orgullo de las raíces. La pregunta es, ¿el ecuatoriano tiene orgullo de sus raíces? ¿Hay orgullo, por ejemplo, de las raíces indígenas? En la conquista, hubo infortunadamente excesos en contra de aquellos y, con la “independencia”, se trasladó el poder a/f de criollos y de algunos mestizos, heredando éstos los privilegios, y quedando al final los indígenas y cholos -hijos de mestizos con indígenas- lo cual ha perdurado durante la época repúblicana. Sintiendo el desprecio, habrían alimentado el resentimiento, el aislamiento…; sumado a la venganza capitalizada políticamente; generándose al momento una inconsistencia, al utilizar el sector indígena como argumento principal la violencia y la irracionalidad, la misma que sufrieron y rechazaron... Así, no existe justificación para los actos delictivos y agresivos 2019 y 2022, ni para los chantajes con irracionales exigencias; produciéndose mayor desconfianza, distanciamiento y desapego con las raíces; lo cual es desconocerse, huir de sí mismo, no quererse ver realmente en el espejo, y eso como sociedad debilita y desorienta, ya que ataca los pilares de la identidad y del necesario e inteligente sentido de unidad dentro de la diversidad. La fragilidad de los “acuerdos” con los indígenas, demuestra lo advertido en esta columna meses atrás, cuando el Estado buscó solucionar los levantamientos en el diálogo sordo y en la inmediatez con sabor a rendición; sin utilizar con firmeza la soberanía, que no puede humillarse a negociar con quien ha delinquido secuestrando la democracia, no por soberbia ni ego, sino por dignidad y responsabilidad; ya que los actos delictivos se sancionan y no negocian, toda vez que, la paz sin dignidad, no es verdadera ni duradera…; lo cual no obsta, que separando los delitos de los justos pedidos, éstos puedan y deban ser atendidos. Ante la evidente fractura social, cabe preguntarse ¿es posible crecer sin identidad?, ¿será posible sostenerse sin raíces…?