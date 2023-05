Las “incómodas” raíces… II parte

Ante la incomodidad que pudiese generar en algunas personas, el reconocer raíces indígenas en su sangre, cabe respetuosamente preguntarse si ¿es posible crecer sin identidad? y si ¿es posible sostenerse sin raíces? La respuesta es obvia, siendo las raíces vitales pilares de los pueblos que han trascendido… La solución pudiera estar, en desenredarse de ciertos paradigmas, generados principalmente a partir de la colonia y, -a criterio de ciertos historiadores- en la independencia y en la república, en las que se habría acentuado la relegación indígena en la escala social. Pero, si lo vemos a la luz de la etapa previa a la colonización española, vamos a encontrarnos con valiosas culturas, desarrolladas antes de la conquista y del mestizaje inca, que habitaron el territorio de lo que hoy es Ecuador (Caranqui, Valdivia, Quitu, etc). Pero, hay un pueblo aún más relevante, me refiero efectivamente a la Civilización Inca, de la cual seríamos también en parte descendientes, y quizás algunos directamente de Atahualpa (el último inca) familiar de Pachacútec -el gran arquitecto, impulsor del Imperio-, cuyo cordón umbilical y columna vertebral de su inspiración y expansión serían los Andes... Tener raíces del único pueblo que realmente ha trascendido en esa magnitud en Latinoamérica, y que ha dejado un imborrable y gran legado a la humanidad, nos debe llenar de orgullo y de un espíritu de hermandad con los pueblos que formaron parte del Tahuantinsuyo; abrazando y rescatando dicha raíz inca, como parte valiosa de nuestra identidad. El tesoro del inca no estaría en el cerro hermoso de los LLanganates, ni sería propiamente el oro, valioso y escaso metal que existe también en otras partes del planeta; lo que sí es excepcional y único, el real tesoro, generador de la gran riqueza ancestral y cultural, es sin duda la “mentalidad inca”, que mágica y sabiamente escondida, continúa develándose en la misteriosa, bella y majestuosa montaña, esto es en la profundidad del alma de la cordillera de los Andes…