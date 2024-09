Entre la indignación y la tristeza de los incendios en Quito, cuyo olor a muerte aún penetra en la nariz, me pregunto: ¿dónde está el periodismo? Y no me refiero a los reporteros, llaneros solitarios, ellos y ellas, que van a las zonas de desastre, mientras enfrentan desde el rechazo de la gente hasta los peligros reales de los riesgos que cubren.

Me refiero a los editores y directores de los medios de comunicación, cuya responsabilidad no termina en asignar los puntos de cobertura, sino que deben procesar los reportes y explicarlos para la gente que no tiene acceso a esa cantidad de información privilegiada.

¿Se fueron a dormir? A la nueve de la noche del martes, mientras Quito ardía en llamas, unos pocos muchachos –unos periodistas y otros no– informaban en redes sociales lo que estaba sucediendo la ciudad. ¿La televisión? ¡Novelas! ¿La radio? ¡Música! ¿Por qué no hablamos de lo que está pasando? ¿Cómo podemos retirarnos de la transmisión sin decir una palabra mientras Quito es un infierno?

¿Por qué no se colocan en el debate público las cifras de deforestación nacional y su relación directa con la sequía? ¿Por qué no se pone sobre la mesa la forma en que se queman los pajonales, que almacenan y recolectan el agua del ecosistema andino, para volverlos zonas agrícolas y de pastoreo? ¿Por qué no se habla de la tala de bosques hecha en Quito para favorecer grandes proyectos inmobiliarios?

Un periodismo declarativo, acostumbrado a recoger los dichos de las autoridades recibe sin inmutarse la afirmación de un ministro de Energía que al hablar de la sequía dice que “solo Dios sabe” cuándo se arreglará –con una simplicidad evangélica que raya en el cinismo– y otra del alcalde que califica a los incendios de “actos terroristas y criminales”, sin dar más explicaciones. Es trabajo del periodismo ir más allá de los decires y, con una visión amplia que no termina en la declaración del político de turno, explicar las causas del caos que vive el país.