Impunidad permite reincidencia

Es lamentable que en Ecuador la lenidad e impunidad con los violentos y los políticos corruptos, que saquearon los sagrados recursos del Estado en medio de grandes necesidades, lo cual resulta criminal, les permite reincidir y continuar con sus acciones como si aquí no habría pasado nada. Basta evaluar los resultados de los últimos 14 años de administración, los lamentables sucesos de octubre 2019 y determinar que los mismos protagonistas y quienes incitaron y participaron en los hechos, hoy siguen en primera línea, al frente de una oposición destructiva y ambiciosa y de nuevas manifestaciones.

Hace dos años se evidenciaron graves delitos flagrantes que cometieran y atentaran contra bienes públicos y privados, se incendió el edificio de la Contraloría, se cortó la provisión de agua en el centro del país, se destruyeron tanquetas del Ejército, hubo una docena de fallecidos y centenares de heridos, se secuestraron policías y militares y también hubo excesos de la fuerza pública en su reacción para controlar la violencia que se viviera. Reflejo de ello, hay autoridades seccionales que por presunciones de su actuación y contribución al caos, que viven con grillete como si eso fuera normal.

En los últimos días de nuevo se activan manifestaciones y vuelve la violencia con los mismos argumentos de los últimos años: no al aumento y si al congelamiento de los precios de los combustibles en lugar de exigir su focalización, cuya distorsión defendida por dirigentes sociales e indígenas ha beneficiado durante tanto tiempo a los contrabandistas y a los sectores más pudientes.

Más allá del derecho a la protesta pacífica y a la resistencia, esto termina cuando se afecta los derechos de los demás; se abusa de la medida y se bloquean vías cuando la Constitución consagra el libre derecho a la movilidad y a transitar por el territorio nacional. Se ha impedido el normal funcionamiento del sector productivo, se ha obligado a botar parte de la producción de leche con las consecuencias que eso conlleva. Se atentó contra el Centro Histórico de Quito con acciones destructoras y vandálicas.

Estos hechos son punibles y no pueden pasarse por alto. Cuántos manifestantes que inobservaron las leyes fueron detenidos pero en poco tiempo recuperan la libertad. Aquí hay una agenda oculta de dirigentes radicales que pretenden el caos y la desestabilización, aliados con los que saquearon al país durante una década de gobierno, cuando se necesita paz, tranquilidad, trabajo, producción, diálogo y fundamentalmente acuerdos y consensos mínimos, lo cual no implica renunciamientos de posiciones. Sin embargo, el diálogo debe basarse en informes técnicos y no en posiciones políticas irreductibles, que le tienen bloqueado al Ecuador. Basta de seguir destruyendo con los mismos discursos demagógicos e irresponsables.