La imposibilidad de cambios

Todos quienes gustan de la historia, la gobernanza, el ejercicio del poder y la transformación social han estudiado ‘El Príncipe’, escrito por Nicolas Machiavelo hace más de 500 años. El autor explica las relaciones de poder y la necesidad de conocer a fondo las complejidades de su manejo en orden a lograr los objetivos del príncipe. Es tan aplicable hoy, como entonces.

Machiavelo sostiene que “…no hay un asunto más delicado y más peligroso de conducir, ni más complicado de tener éxito, que el que un líder introduzca el cambio”. El riesgo que denota cambiar a una estructura y, peor aún a una sociedad, hace que existan barreras infranqueables, muchas veces invisibles que impiden el progreso de un estado, de su sociedad y de sus integrantes.

Nada más claro que el ejemplo del diagnóstico de un médico cardiólogo que les dice a sus pacientes que si no cambian de hábitos (dejan de fumar y deber), si no hacen ejercicio y si no comen adecuadamente se van a morir. El médico implora cambios a sus pacientes y según estudios, solamente uno de cada siete lo tomará en serio y asumirá el reto de hacer esfuerzos para lograr salvar o prolongar la vida. Si así somos en lo individual frente a la muerte, en conjunto somos inmovibles.

La Inmunidad al Cambio, libro escrito por la Profesora Lisa Laskow, trata precisamente de la resistencia a cualquier tipo de cambio, pese a comprender perfectamente que es necesario para enfrentar los retos actuales, como en el caso actual de la pandemia, que nos ha enseñado que se deben superar las deficiencias estructurales que encadenan a las sociedades en la miseria o que hacen de los seres humanos esclavos de las opresiones de los sectores enquistados en el poder.

Lo que impone esta guerra al cambio es el miedo al presente y al futuro. Hay que entender que si no cambian las condiciones de vida de la mayoría, justamente no perdurará el sistema que sostienen muchos con los dientes y las uñas.

Como decía Heráclito, la constante es el cambio, no el inmovilismo.