Aprender el quichua

Pocos son los valientes que aprenden el quichua. Todas las lenguas indoeuropeas responden a la misma lógica que el español; el quichua tiene un razonamiento muy distinto. El primer obstáculo: en la oración el verbo está al final; así, se dice: “En el alto del monte, por la mañana, la paja y el agua cristalina bajo el sol brillan”.

Luego, el pasado está adelante y el futuro atrás (para desconcierto de todos). El profesor aclara que tales dimensiones no están ni adelante ni atrás, que su localización es una convención cultural, y añade que las mismas palabras se usan para el tiempo y el espacio: Ñaupa Pacha (tiempo pasado, adelante), y Ñaupa Pampa (delante de la pampa). Ofuscación de todos, menos del estudiante húngaro que lo toma con naturalidad.



A estas alturas ya ha habido unas cuantas deserciones y entre los que quedamos surge una inevitable fascinación por un pensamiento tan distinto pero impecable. El profesor explica que hay dos formas de tiempo pasado, una para expresar que a la persona le ha constado la acción, y otra cuando la persona sabe que la acción es pasada, pero que no le consta. (Rishka y Rirka).

Esto no es todo: hay varias formas de expresar el genitivo: con el sufijo Yuk, (pertenencia inalienable): tukuy llaktaYuk runa: “la comunidad es de todos”; con Pa (pertenencia circunstancial): “warmipa muski: perfume de mujer”.



También se utiliza la fórmula de dos elementos unidos: rumi chaca: (puente de piedra), sin sufijo.

El húngaro dice que en su lengua también es así; él ya conversa con el profesor en quichua (y todos le tenemos una callada envidia).



Aprendemos que hay un sufijo propio de las lenguas aglutinantes, como el mongol, el turco, el húngaro: ntin, que puede significar compañía, adhesión, solidaridad; que cuando se utiliza con personas, la persona acompañante se omite: Apuchantin “el abuelo con su nieto”.



Ahora viene algo más complejo: el gerundio puede tener dos formas, una cuando hay un solo sujeto: “Mallquikaspha juchuta mallquikunaman llaututa kuyman (El árbol grande a los más pequeños les brinda sombra). Puede haber dos sujetos: Kanki waylluyka wañuKkpika ñukapask wañushami (Cuando muera tu amor yo también moriré).



El húngaro se ríe de los chapurreos de los demás (odiamos al húngaro).



Y bien, mikuy (comida) puede ser nombre, imperativo o infinitivo según el contexto.

Alguien pregunta: ¿cuántos sufijos hay en el quichua?



El húngaro contesta: son incontables porque en cualquier momento pueden surgir nuevos sufijos, y todos expresan innumerables matices del pensamiento y los sentimientos. Nadie dice ni piu (no hay en quichua la vocal o).