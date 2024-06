De las instituciones de la democracia, la que más se desgasta, produce desencanto y pierde legitimidad, es el parlamento, congreso o asamblea. La representación es muy gris y mediocre. Refleja la languidez del sistema político. Hay pocas excepciones. Dos frases resumen un triste ambiente. La una de Platón: «La ignorancia es la raíz y el tronco de todos los males»; y, la otra, de Voltaire: «Cuando el fanatismo gangrena el cerebro, la enfermedad es incurable». Esta mezcla los conduce a la enajenación mental.

El atraso en la inteligencia y el ardor de la animosidad, los incita a cometer monumentales torpezas. Algunos caen por su candidez e inocencia. Otros, con escasas luces y cuantiosa maldad, saben lo que hacen. Detrás de ellos, ordena el caudillo perverso, con el cuaderno de instrucciones para la complicidad y la impunidad.

El extremismo ideológico los llevó aprobar una ley limita la inversión privada en el sector eléctrico. Más restringida que la anterior. Por el vínculo con el crimen organizado, simulan llanto por los inocentes gatilleros y sicarios; y el grotesco y vulgar trato contra el presidente de la República.

Los mismos, alababan al caudillo que reivindicó ser el jefe de todos los poderes. Un monarca absoluto medio medieval, pretendieron reformar el COIP, para que la fiscal, les informe de las indagaciones previas. Al minuto siguiente, los amigos de los grupos criminales estaban advertidos. La corta visión, acabó con el alcance del veto presidencial, eliminando la exigencia de la mayoría reforzada.

La Comisión de Fiscalización adaptada a recinto que enaltece a personajes de la trama del crimen organizado, por ejemplo, el «ruso», prófugo, o el excéntrico Wilman Terán, encarcelado. El afán de destruir a la fiscal o lastimar al presidente que no se somete a las exigencias de los poderosos de las mafias.

La última y torpe resolución, empujada por el correismo, con el impresentable apoyo de PK y Construye, desconoce que la política exterior define el jefe de Estado. Alboroto por una crónica escrita por el periodista Jon Lee Anderson, del New Yorker.

En la asamblea no se discierne. Menos se debate cuestiones que afectan a la comunidad. Se alteran en trivialidades. No se opina. Se insulta. Alucinan y la razón no tiene cabida. Lo que brilla y alumbra es la retórica corrosiva y la mentalidad del resentimiento. El relato del populismo rencoroso que divide y aviva la convulsión. Instaura las condiciones para un proceso electoral de polarización.