Satisface parcialmente la evidente preocupación del presidente Noboa por hacer reformas al manejo financiero del IESS y del BIESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Banco del IESS). Con ese objeto ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para Fortalecimiento Crediticio de las dos instituciones mencionadas.

El proyecto busca garantizar que los fondos de los afiliados, que están en el BIESS, sean transparentes, bien administrados, no estancados, para que puedan constituir una digna pensión cuando llegue la jubilación, además plantea modificaciones a la Ley de Seguridad Social y a la ley del IESS, entre ellas la que otorga al Consejo Directivo la capacidad de remover a los funcionarios principales (anteriormente solo podía designarles). -Propone que la Superintendencia de Bancos supervise de cerca el correcto manejo de los recursos-. -Determina que los fondos complementarios previsionales cerrados, que fueron retirados arbitrariamente por el presidente Correa, sean devueltos a sus propietarios.-Establece que la designación de miembros del Consejo Directivo se haga por elecciones-, al respecto, la Corte Constitucional dispuso al gobierno que en un plazo de 6 meses establezca el mecanismo de financiamiento del proceso electoral para designación de miembros principales y suplentes del Consejo Directivo-, En otros artículos consta -la autorización al BIESS para la venta de cartera hipotecaria, prendaria o quirografaria, en búsqueda de mayor liquidez-; -la eliminación de fideicomisos que no han rendido en beneficio institucional– y -la transformación del BIESS en un banco de inversión-.

Los aportes de los afiliados representan 3 200 millones de dólares, pero los pagos de pensiones exceden los 6 mil millones de dólares, por año, hay un déficit de 3 000 millones. Existe una gigantesca deuda del Estado por el 40 % de las pensiones, que se ha convertido en una enorme carga, el restante 60% debe ser recaudado por aportes, pero el sistema no llega a generar ese recurso. Los grandes avances científicos han incrementado la longevidad de los seres humanos y, en consecuencia, de jubilados y pensionistas; ha disminuido el número de jóvenes aportantes, de tal manera que el ingreso financia con dificultad al egreso. Por eso, si no se reforma, con urgencia, el sistema de pensiones es insostenible.

¿Y la prestación de salud? Se encuentra inmersa en un viejo e insoluble laberinto. Hay multiplicidad de instituciones que sobreponen servicios e incompetencias. El Ecuador carece de un sistema nacional de salud. Se ha propuesto integrar toda el área médica en el Ministerio de Salud Pública (MSP) o a la inversa, unificarla en el IESS y que los hospitales y dispensarios de MSP pasen a ser parte del IESS (como sucede en Costa Rica). Son soluciones difíciles y complejas. ¿Por qué no se aprovecha la experiencia del Consejo Nacional de Salud (CONASA) integrado por representantes de los hospitales públicos, de los del IESS, de las Facultades de Medicina, de los hospitales militares, municipales y de los centros privados? Se contaría con apoyo internacional de la OPS/OMS, para dar vigencia al Sistema Nacional de Salud.

A inicios del milenio surgían varios sistemas provinciales y cantonales muy exitosos, destacaban los de Azuay, Loja, Pedro Moncayo, con directivas parroquiales y consejos de salud cantonales y provinciales, integrados por ciudadanos de la localidad. Los médicos eran los secretarios de esos consejos, para involucrar a la comunidad en ese nuevo sistema descentralizado que se iba multiplicando, pero que desgraciadamente se detuvo cuando advino el afán centralizador y codicioso del gobierno de Correa. Se fortalecía la atención primaria de salud, se conocía cuáles afecciones presentaban los habitantes de cada casa del sector, se enseñaban medidas de prevención de enfermedades e higiene, al enfermo banal se lo atendía en el dispensario del barrio; de acuerdo a la severidad de la enfermedad se recurría a dispensarios más complejos hasta llegar, si el caso ameritaba, al hospital cantonal o provincial y si era de alta complejidad se recurría al hospital Regional. Cuánto ganaría el país si se atiende al paciente, en primer lugar, en el dispensario del barrio donde puede curarse de una enfermedad leve y, si el cuadro es más complicado, se lo refiere a un centro de mayor desarrollo. En esa estructura, todo tipo de prevención, como normas sanitarias, educación de salud y vacunación, conseguirán el máximo éxito y evitarían las congestiones hospitalarias.

En este modelo, al que hay que perfeccionarlo, mediante comisiones multilaterales, se debe definir la forma en que el intercambio de pacientes no sea una situación excepcional, sino, al contrario, que se lo perfeccione para que no haya un solo enfermo que no sea atendido. No habrá que entregar hospitales, ni dispensarios, todos serán parte de un solo sistema. Comencemos a trabajar todos porque ese final llegue: gobierno, academia, instituciones públicas, municipales, castrenses y privadas por construir un Sistema Nacional de Salud que proteja a todos los ecuatorianos.