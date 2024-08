Que escenario desalentador: una conjunción de políticos, analfabetos ideológicamente, buscan con desespero, en el novísimo mercado de partidos políticos, uno en el cual su vanidad y su ambición se unan al oportunismo de los dueños de esas tiendas que tienen un nombre, en unos casos, estrafalario, en otros, ancestros históricos luminosos y un presente oprobioso. Son fusiones vergonzosas de candidatos sin partido, con partidos sin candidatos. El origen de estos desafueros se encuentra en el Código de la Democracia, cuya reforma urge, pues, creado a propósito por los soñadores en las tiranías perpetuas, ha permitido que los políticos y los partidos sean los peores enemigos de la democracia, cuando da lugar a la posibilidad que individuos no afiliados a ningún partido político, puedan candidatizarse y convertir a las elecciones en una gran feria en la que se compra respaldo partidista y se venden los pocos residuos de honestidad y dignidad de gente sin trayectoria, ni raigambre ideológica.

Los partidos políticos se destruyen, los partidarios honestos desencantados se separan y contemplan perplejos la desaparición de los centros de formación ideológica que cimentaban a las organizaciones partidistas, cuya ausencia ha culminado con la nominación de personajes desconocidos, ineptos y malintencionados en entidades gubernamentales nacionales, provinciales, cantonales y legislativas. ¿Cuáles son los motivos para que la participación en los procesos electorales atraiga a tantos aspirantes? Fundamentalmente tres:

1.- Buscar la impunidad que adquieren los candidatos antes y durante el proceso electoral

2.- Satisfacer el narcisismo y la vanidad que repletan el individualismo de las mentes mediocres, que se embelesan cuando ven proyectados sus retratos o escuchan repetir sus nombres en cuñas radiales y televisivas, y

3.- Obtener poder y, a través de él, riqueza mal habida.

El Código de la Democracia establece que el Estado debe contribuir económicamente mediante un fondo partidario y un fondo de promoción electoral, el primero para fortalecer a los partidos políticos y estructurarlos correctamente y el segundo para promocionar las campañas electorales de los candidatos.

Ese dinero está constituido por la contribución de todos los ciudadanos mediante el pago de impuestos a las arcas del Estado para sostener, con esos aportes, la actividad político partidista, por una parte, y por otra pagar campañas electorales de personas que saben que van a perder, pero que utilizan el proceso para darse a conocer o conseguir una o dos curules.

Una gran mayoría de los 17 binomios presidenciales no tienen partido y, como la ley permite absurdos como el que una sola persona pueda conformar un movimiento político, se ha llegado al extremo de contar con más de 290 organizaciones políticas en nuestro pequeño país. Debe analizarse el tamaño de las circunscripciones territoriales, no es justo que existan tantos asambleístas y con tan pobre calidad representativa. Desde el 2013 al 2021 se han gastado 122 millones de dólares en promoción política, mientras los hospitales carecen de insumos básicos y de medicinas, y el Estado no cancela la deuda al IESS, en un círculo vicioso que redunda en el no pago del IESS a proveedores particulares, los que no pueden dar servicio a los afiliados, por carencia de materiales. Se impone la necesidad de concretar reformas constitucionales, cualquier asambleísta puede presentar esas propuestas y o discutirlas, lamentablemente su capacidad limitada, su quemeimportismo y sus compromisos ocultos le impiden.

Es imprescindible elevar el nivel de la política, profesionalizarla, volver a la docencia de las ideologías y al fortalecimiento de los partidos con transparencia, con la elaboración de planes de gobierno y con el estudio de los grandes problemas nacionales y sus probables soluciones. Hay que consolidar los mecanismos de control y de una veeduría ciudadana correcta y honesta. Rescatemos la patria.