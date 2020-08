En su obra Ideology and Politics (1976), M. Seliger define a la “ideología” como el conjunto de ideas a través de las cuales los hombres proponen, explican y justifican fines y significados de una acción social y de una – acción – política, al margen de si ella pretende preservar, enmendar, desplazar o construir un orden social determinado. Recordemos a Napoleón, para quien la ideología era una especulación quimérica o teorización ociosa… opinión de personas y partidos políticos, pero no una ciencia de las ideas.

En lo que va del siglo XXI las ideologías se han proyectado en forma mucho más pragmática de cómo se fraguaron en el milenio anterior. No obstante, en naciones con cultura política débil, la ideología continúa siendo un factor de manipulación. Notemos por ejemplo que “cierta derecha iletrada” – paradójicamente – en su faena política, toma como válida la conceptuación marxista de ideología (aparato de dominación) para vender su proyecto. Lo hace al ofrecer a las inequidades, de manera demagógica, soluciones poco distintas de las prometidas por la izquierda radical.



La teoría dio un giro en el campo ideológico con el aparecimiento, a finales del siglo XX, de la denominada “Tercera Vía”, concebida por el ex-primer ministro británico T. Blair y el sociólogo inglés A. Guiddens (Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 2002). Aglutina la teoría y praxis de dos espectros político-ideológicos en reflexiones de extraordinario mérito y llama a renunciar posiciones fundamentalistas indolentes.



La propuesta de la Tercera Vía se resume en una izquierda (en realidad una socialdemocracia) renovada y progresista, que sin declinar en su compromiso de justicia social se proyecte flexible, innovadora y desprejuiciada en la consecución de la democracia, de la libertad y de un internacionalismo objetivo. En cuanto a la derecha, la convoca también a desprejuiciarse y no mirar a la inversión pública, al concepto de “sociedad” y al esfuerzo colectivo como males a superar. En resumen, sostiene Guiddens que “ya no hay alternativas al capitalismo”, pero que éste debe ser asumido en un marco no de igualdad pero de reparto equitativo de riqueza, de protección de los débiles y de solidaridad.



La Tercera Vía compendia su pensar en “ningún derecho sin responsabilidad”. Estamos ante un estado regulador pero no protector, en que no tienen cabida incoherentes requerimientos de libertad al mercado – incluyendo al laboral – pero “exigiendo simultáneamente” prebendas y amparos, así como negándose a sacrificios cuando las circunstancias, éstas sí, lo exigen. Estos sectores hacen así poco favor a las tendencias políticas que representan.



Superemos estériles discusiones “ideológicas”. Enfrentemos el futuro con visión, no con la vista en un pasado a todas luces turbio. Caminemos por una tercera vía de progreso social. El desarrollo económico frío y desalmado es calzada de una vía que no permite a quienes se les niega oportunidades, acceder al anhelado bienestar económico-social.