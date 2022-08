La ideología de a chanza

Referirse a “ideología” es hablar de la ciencia de las ideas, que ahora nos interesa en su connotación sociopolítica. Titularla de “a chanza” implica remitirnos a la pregonada por seres carentes de mínimo bagaje letrado que los habilite a opinar de manera fundamentada y responsable. Tenemos en mente a individuos que por manifiestas incapacidad y/o pereza intelectuales se limitan a emitir sentencias calificativas sobre los pensamientos de otros, respecto de su forma de concebir compromisos frente a la sociedad.

Napoleón Bonaparte usó el término “ideólogo” para calificar a los ciudadanos despojados de sentido político que por ende adoptaban posiciones demagógicas. Por cierto, el desarrollo de la teoría política ha permitido superar tal insinuación despreciativa. Sin embargo, la anécdota merece ser traída a colación para describir a quienes hacen del tema una aproximación sin esencia… los “ideólogos de a chanza”, para los cuales la ideología solo está llamada a satisfacer su ignorancia.

El problema de la ideología e ideólogos en citas no radica en exclusiva en la perspectiva con que miran al mundo, sino en su resistencia a aceptar realidades evidentes. La derecha extrema se abstrae de las profundas deformaciones sociales a ser superadas con solidaridad y cesiones en aras del bien común, que no con su “peculiar” forma de concebir la economía. La izquierda radical, por su lado, parte de no entender que la economía responde a leyes y principios que mal pueden ser forzados en su operatividad.

Para K. Mannheim la solución está en apelar al “escepticismo honrado”, que permita diferenciar la “ideología total” de la “ideología particular”. Es decir, la estructura del pensamiento de un grupo social con trascendencia epistemológica, de aquella que busca advertir al adversario de su error ideológico, que radica en superar intereses particulares.

Las ideologías no han muerto; al contrario, siguen más vivas que nunca, pero corresponde asumirlas inteligentemente. No hablemos pendejadas para quedar bien… o mal.