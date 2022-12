Ideas a favor de la justicia

El deterioro del sistema judicial ecuatoriano nos hace vivir en una angustia permanente. Autoridades extranjeras denuncian una latente corrupción judicial y acá no pasamos de la indignación. Por ello, desde esta columna y en varias ocasiones, he intentado contribuir con ideas puntuales que podrían hacer la diferencia.

La primera idea es que tienen que publicar los fallos. Si los jueces hablan a través de sus sentencias y los ciudadanos no las conocemos, difícilmente sabremos cómo deciden los operadores de justicia. Las únicas decisiones que trascienden son las políticas y las que causan conmoción social, pero jamás se nos hace conocer (porque no quieren) qué reclama la gente en los tribunales y cómo deciden quienes tienen poder para administrar justicia. ¿Sabemos cómo resuelven los jueces los litigios laborales? o ¿conocemos qué dicen las cortes en temas empresariales? no, nadie sabe nada y ahí radica gran parte de la impunidad. Entonces, una primera solución para mejorar el sistema judicial es el acceso a las sentencias. Segundo, los ciudadanos debemos saber cómo se desarrollan y resuelven los procesos disciplinarios a los jueces que incurren en dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Más allá de lo que expone la prensa, no conocemos las actuaciones jurisdiccionales o las realizadas por el Consejo de la Judicatura en ese sentido.

Por último, tampoco conocemos cuál ha sido la actuación de las autoridades competentes frente a los abogados que incurren en mala práctica. Es decir, aquellos que abusan del derecho y promueven procesos en contra de la ley. Sobre este último punto, hay quienes mencionan que el problema está en la norma, porque en el caso de los abogados que abusan del derecho la sanción se reduce a la imposición de multas. Esto debe y puede cambiar, basta que los legisladores ajusten la norma a la realidad nacional. Las tres ideas aquí expuestas no requieren grandes cantidades de recursos, lo que necesitan para su ejecución, es voluntad y acción.