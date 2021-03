ID y Pachakutik tienen la palabra

De espanto lo acontecido en las cárceles del país. Los 79 delincuentes asesinados no es que hayan recibido un navajazo en la yugular. Han sido decapitados, desmembrados, eviscerados. Las órdenes de los emisarios de los carteles mexicanos de la droga debieron ser terminantes: el terror como arma de disuasión. Nuestro país como espacio de acopio y envío a México y Estados Unidos de la cocaína producida en Colombia por toneladas, es en donde se juegan millones de millones de dólares. Desde luego que una pequeña parte de la droga que llega se queda para consumo local. Pocas serán las familias ecuatorianas que no lamenten que uno de los suyos se precipitó en la pendiente de la drogadicción. El sicariato como actividad lucrativa en aumento. Está por verse hasta qué niveles de poder han llegado los tentáculos de las mafias. En México hasta las gobernaciones, y de ahí a la Presidencia de la República, según denuncia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM por sus altos niveles académicos, su coraje y su compromiso con el futuro de su país.

Es que todo se nos viene encima, como dejados de la mano de Dios. 16 candidatos a la Presidencia. Un CNE sin pies ni cabeza, cuestionado. El Yaku Pérez, animado por los fantasmas de fraude electoral, en el plan de resistir al infortunio que le significa no llegar a la segunda vuelta. El candidato de los socialistas con menos del 1 por ciento de los votos. El triunfador de la primera vuelta apoyado económicamente por el ELN, fuera de la Ley, según aseguran documentadamente las autoridades colombianas.

En esas nos hallamos: Arauz y Lasso pasarán a la segunda vuelta. Entre la espada y la pared, digamos; votar por el mal menor, una opción, no hay vueltas que darle.



Es como para tenerle miedo a Arauz. O no está en sus cabales, o nos cree retardados, o no hay quien le pare en la segunda vuelta. A tales extremos llegan sus declaraciones. Dispondrá de las reservas del Banco Central para pagar sueldos y para cumplir con lo prometido: 1 000 dólares a un millón a familias ecuatorianas de bajos recursos.



¡Adiós a la dolarización! Es decir, a lo único que nos mantiene a flote en momentos en que estamos endeudados hasta la coronilla y China ya no está para dar préstamos blandos a nadie. Camelo puro camelo, el acercamiento exitoso que Andrés Arauz dice haber tenido con el FMI y con el gobierno de los Estados Unidos: no están para financiar revoluciones populares.



Responsabilidad mayúscula la de la Izquierda Democrática y la de Pachakutik en la segunda vuelta. Razones de peso le llevaron a Rodrigo Borja a ponerse de acuerdo con Febres Cordero cuando su encuentro en Miami. La ID y Pachakutik tienen la palabra. Está en juego la democracia liberal, la justicia social en libertad.