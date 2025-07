Introducción

El 24 de julio de 2025, el gobierno de Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 60, a través del cual anunció el recorte de algunas instituciones públicas: se pasa de 20 a 14 ministerios y las secretarías nacionales pasan de 9 a 3, al tiempo que se procede a desvinculación de 5 000 funcionarios públicos, exceptuando áreas de salud y educación.

En esta columna presentamos un análisis realizado por cinco herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) a las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa. Las herramientas de IAGen utilizadas son ChatGPT de OpenAI, Grok de xAI, Claude de Antrophic, Gemini de Google, y DeepSeek.

Para que esta columna no sea demasiado extensa, se ha incluido únicamente la conclusión a la que llegó cada modelo de IAGen. Sin embargo, en cada caso se incluye un enlace para ver el análisis completo.

Prompt usado para el análisis

Para todas las herramientas de IAGen usadas en esta columna, se ha empleado el siguiente prompt.

“Como analista experto del funcionamiento del estado y del sector público, y desde una mirada muy crítica y propositiva, analiza la reciente medida, del 24 de julio de 2025, adoptada por el gobierno ecuatoriano para reducir el tamaño del estado a través de la supresión de algunos ministerios y secretarías, junto con la desvinculación de funcionarios públicos por motivos de eficiencia.

Para este análisis, haz un contraste de la reciente medida adoptada por el gobierno ecuatoriano con otras medidas que se han tomado en el pasado en el sector público ecuatoriano. En base a este contraste, predice si la reciente medida permitirá alcanzar las metas de eficiencia propuestas por el gobierno ecuatoriano, o de lo contrario plantea qué más hace falta para tener un estado ecuatoriano más eficiente y efectivo.

Para consultar datos, usa de preferencia fuentes oficiales o fuentes confiables y de alta reputación. Debes citar todas las referencias que consultes para esta tarea. Presenta el análisis como una columna de opinión, en un máximo de tres párrafos cortos, incluyendo una conclusión muy corta y clara.”

Opinión de ChatGPT-o3

Opinión completa de ChatGPT-o3 sobre el decreto 60 de Noboa

No es la primera cirugía estatal: en 2018 Lenín Moreno fusionó o eliminó 26 entidades y redujo la estructura ministerial a 20 carteras, pero el gasto corriente apenas cedió y la burocracia se reacomodó. Antes, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa redujo de 205 a 145 entes (2007 2015), mientras la nómina subía hasta 487 885 servidores, y el Ministerio de Finanzas recortaba de urgencia USD 1 420 millones al presupuesto tras la caída del crudo en 2015. Guillermo Lasso, en 2022, optó por racionalizar el nivel jerárquico superior y congelar vacantes, sin despidos masivos ni fusiones estructurales significativas.

La experiencia demuestra que fusionar organismos genera titulares, pero no garantiza eficiencia si no se acompaña de profesionalización meritocrática, digitalización integral y disciplina fiscal plurianual. Con una nómina que bordea el medio millón de empleados —por lo que el recorte de 5 000 puestos apenas roza el 1 % del total— el ahorro real puede diluirse si no se simplifican procesos y se institucionaliza la evaluación de desempeño. En síntesis: el decreto de Noboa es un paso visible, pero sin reformas de gestión y transparencia rigurosas corre el riesgo de convertirse en otro ajuste ruidoso y de corto aliento.

Opinión de Grok-3

Opinión completa de Grok-3 sobre el decreto 60 de Noboa

La medida de Noboa podría reducir el gasto público a corto plazo, pero su éxito en mejorar la eficiencia depende de una implementación estratégica. Es crucial evitar recortes en servicios esenciales como salud y educación, que podrían agravar la pobreza (…). Además, los despidos masivos requieren programas de apoyo, como reentrenamiento o indemnizaciones, para mitigar el impacto en el desempleo. Para que el estado sea más eficiente, se necesitan reformas que optimicen la gestión pública, fortalezcan la capacidad institucional y promuevan el crecimiento económico a través de inversiones estratégicas.

La medida del 24 de julio de 2025 podría aliviar la presión fiscal, pero su éxito depende de una ejecución cuidadosa y de reformas complementarias. Las experiencias pasadas indican que los recortes por sí solos no garantizan eficiencia, ni crecimiento económico, por lo que Ecuador necesita un enfoque integral para fortalecer su estado.

Opinión de Claude Sonnet-4

Opinión completa de Claude Sonnet-4 sobre el decreto 60 de Noboa

La historia reciente demuestra que estas reformas estructurales no han logrado los objetivos prometidos de eficiencia y ahorro fiscal. Las reformas del gobierno de Lenín Moreno para ahorrar 1 000 millones de dólares mediante la eliminación de ministerios y empresas públicas no resolvieron los problemas de fondo del Estado ecuatoriano, sino que fragmentaron la continuidad institucional y el conocimiento acumulado. La verdadera eficiencia estatal no se alcanza mediante recortes periódicos y fusiones improvisadas, sino a través de la profesionalización del servicio civil, la implementación de sistemas de gestión por resultados, la digitalización de procesos y la construcción de capacidades institucionales sostenibles en el tiempo.

La medida actual del gobierno Noboa, aunque políticamente atractiva por su promesa de austeridad, corre el riesgo de perpetuar el ciclo destructivo de reformas cosméticas que han caracterizado al Estado ecuatoriano. Sin reformas profundas en la gestión pública, los sistemas de mérito y la estabilidad institucional, Ecuador seguirá rehaciendo su aparato estatal cada cuatro años, desperdiciando recursos y experiencia en lugar de construir un Estado verdaderamente eficiente y efectivo.

Opinión de Gemini 2.5 Pro

Opinión completa de Gemini 2.5 Pro sobre el decreto 60 de Noboa

El contraste con el pasado sugiere que la simple reducción de personal y la fusión de carteras ministeriales son insuficientes para alcanzar una eficiencia estatal sostenible. Los despidos, aunque presentados como técnicos y no políticos, corren el riesgo de responder a presiones fiscales inmediatas más que a una verdadera reingeniería de procesos. La historia ecuatoriana nos muestra que, tras los recortes, la burocracia tiende a expandirse nuevamente en ciclos posteriores, a menudo sin una mejora sustancial en la calidad de los servicios públicos. Para que esta vez el resultado sea diferente, la medida no puede ser aislada. Es imprescindible que la reducción del tamaño del Estado venga acompañada de una profunda reforma del servicio civil, que priorice el mérito y la capacidad técnica sobre el clientelismo político. Además, se requiere una inversión decidida en tecnología y digitalización para simplificar trámites y reducir la discrecionalidad de los funcionarios.

En conclusión, si bien la intención de optimizar el Estado es loable, es poco probable que la medida actual alcance por sí sola las metas de eficiencia propuestas. Para lograr un Estado más efectivo y menos oneroso, es crucial ir más allá del recorte y acometer reformas estructurales que ataquen las verdaderas causas de la ineficiencia: la falta de profesionalización de la administración pública y la ausencia de una cultura de evaluación y rendición de cuentas. Sin estos elementos, corremos el riesgo de repetir un ciclo ya conocido, en el que la austeridad de hoy se convierte en el despilfarro de mañana.

Opinión de DeepSeek-R1

Opinión completa de DeepSeek-R1 sobre el decreto 60 de Noboa

Para un Estado realmente eficaz, Ecuador debe trascender la lógica de reducir para mostrar músculo. Primero, necesita una reforma meritocrática radical: auditorías de desempeño con métricas claras (…) y un sistema de reclutamiento basado en competencias, como propuso el FMI en 2019. Segundo, modernizar servicios con tecnología: el sector energético —clave para la economía— aún depende de hidroeléctricas ineficientes y petróleo, sin planes sólidos de renovables. Tercero, combatir la corrupción con transparencia proactiva: publicar en tiempo real contratos y ejecuciones presupuestarias, como exige la Iniciativa EITI que Ecuador adoptó en 2020. Sin esto, los 5 000 despidos solo alimentarán la desconfianza social (…).

En conclusión, la medida de Noboa, aunque mediáticamente contundente, está condenada a repetir fracasos históricos. Sin reformas institucionales profundas, Ecuador seguirá cambiando muebles en una casa con cimientos podridos.

Conclusión

Todas las cinco herramientas de IAGen consultadas en este artículo coinciden en que el recorte del tamaño del estado realizado por Daniel Noboa puede ser una medida con gran impacto mediático, pero con poca efectividad para tener un estado eficiente y efectivo. Para un estado eficiente y efectivo, las herramientas sugieren una reforma integral al servicio público ecuatoriano, donde los funcionarios tengan efectivamente una carrera laboral que, en base a sus méritos, les permita escalar. Adicionalmente, se sugiere usar métricas de evaluación de desempeño para evitar que los despidos sean influenciados por tintes políticos. Finalmente, esta medida se debe complementar con una modernización tecnológica de las instituciones públicas del Ecuador.