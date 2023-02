Huracanes del narcotráfico

A los cuatro años de haberse publicado el libro de Saudia Levoyer, Los huracanes que arrasaron el sistema de inteligencia (Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2018) su lectura se vuelve más recomendable, precisamente por lo que aporta al esclarecimiento de la presencia del narcotráfico en el país.

La obra enfrenta un tema complejo y peligroso, que muchos periodistas y académicos han eludido. La autora es frontal, clara y directa en lo que narra y afirma. Toma un asunto elusivo por los cuernos y lo trata en forma solvente y abierta. Este es un trabajo pionero en varios sentidos, ya que no se ha dado una reflexión académica sostenida sobre estos asuntos. Por ello, en muchos aspectos apenas enuncia temas que no pueden ser profundizados o comentados con mayor amplitud. Tiene, como puede esperarse, vacíos y limitaciones evidentes que devienen de su propia naturaleza. Por otra parte, como su autora lo advierte, hay asuntos que no son objeto de su análisis, aunque estén conectados directamente con el narcotráfico y la administración de justicia.

Es un esfuerzo académico en que la crónica y la narración tienen un gran peso, ya que su mayor contribución es visibilizar y poner en orden un proceso y sus consecuencias. Desde luego que hay también elementos interpretativos que se intercalan con la narración. Este es un fuerte que la autora tiene como periodista con amplia experiencia y un gran acumulado de información sobre el tema.

Al examinar como el correísmo desmanteló los sistemas de inteligencia en el país, favoreciendo al narcotráfico, la autora se cuida de fundamentar sus afirmaciones y propuestas. En cada caso ofrece las necesarias pruebas y evidencias con claridad para que no se presten para la confusión o la tergiversación. Saudia Levoyer presenta una tesis en que conjuga su gran experiencia como periodista y su formación académica. Y lo hace con originalidad, pero sobre todo con valentía. Escribir sobre narcotráfico y seguridad requiere un temple que muchos no tienen.