Es la capacidad de la persona para presentar una realidad resaltando de manera respetuosa la faceta cómica de esa verdad. Estamos ante el genio del actor para transmitir una manifestación humana en términos divertidos, o para destacar los factores jocosos de la misma. No, frente a la burla como ejercicio grotesco en que prima la intención de poner al interlocutor en escenario de ridiculez. En el humor hay reverencia; en la burla, tosquedad.

Para el sicoanálisis (S. Freud), el humor puede ser concebido como una maniobra defensiva de cara a la posibilidad de sufrimiento. F. Nietzsche entiende a la risa como invento del hombre para enfrentar la congoja terrible en que vive. Sin validar ni objetar estas nociones, cabe reconocer que el humor colabora con el individuo en su afán de tornar la vida más llevadera. De allí que la risa nos ofrezca la posibilidad de superar, al menos de manera momentánea, los quebrantos que experimentamos ante las adversidades, adoptando una posición flexible en el dolor emocional. Dice H. Bergson que la risa es el castigo de la rigidez.



En el humor, como en cualquier revelación humana, la ética está llamada a jugar un rol preponderante. De hecho, se habla de una “ética del humor”. El alcance y aceptación del humor por parte de la sociedad han sufrido mutaciones a lo largo de la historia. El humor demanda de inteligencia. La tontería riñe con lo cómico.

Citemos por ahora dos casos de bromas de particular relevancia a lo que nos ocupa: las de contenido étnico y las de género. No es que jamás haya sido moral reírnos de nuestros congéneres por consideraciones raciales o sexistas, pero sí que al haber la humanidad tomado conciencia sobre la imprescindible igualdad de todos los seres, las chanzas en la materia han pasado a herir sensibilidades más allá de toda ponderación. Viene a la mente M. de Unamuno, quien afirma que habrá siempre alguien que se ría en su exterior, mientras otros llorarán en su interior.



Otra faceta criticable del humor es aquella sustentada en el mando. Éste como expresión de dominio, exige de quien lo posee sumo cuidado en su ejercicio. Cuando al amparo de un poder, cualquiera sea éste (v.g. económico, social, político), el empoderado hace gala chocarrera del mismo, la broma pasa a convertirse en conducta irreverente que desdice del sujeto, dejando también divisar unimpresentable “rastacuerismo”.



En su efecto pragmático, el humor suscita algunas bondades que ayudan a la mejor realización de la persona. J. Morreall (autor de “The Philosophy of Laughter and Humor”) en el tema hace cita de la paciencia, la tolerancia, la amabilidad, la humildad, la perseverancia y el coraje.



Manejemos al humor con humor. Hagámoslo en ética, en respeto… en efectiva expansión de inteligencia, no en burda exteriorización de frustraciones.